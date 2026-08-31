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庇護工場棄單延燒 蔣萬安捐30萬 秦慧珠讚值得肯定 這三點問總統府

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨台北市議員秦慧珠。聯合報系資料照
國民黨台北市議員秦慧珠。聯合報系資料照

總統府國務機要費凍刪引發庇護工場訂單爭議。台北市長蔣萬安近期被發現已到庇護工場關心，並捐出30萬元採購。國民黨北市議員秦慧珠表示，非常值得肯定，但仍無法造成總統府取消訂單的缺口，最近也有立委公開資訊總統府「碰瓷」再喊話府應該公開資訊。

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秦慧珠表示，前幾天她在議會質詢時，提出自己願意捐20萬買總統府宣稱的37家庇護工廠1萬5千盒中秋禮盒，問市長要不要跟進捐款20萬採購這37家庇護工廠的禮盒。市長在她追問下，也當場承諾，但昨天有網友發現，市長已去庇護工廠關心，今天更公布已捐出30萬元採購。

她認為，覺得這當然非常好！蔣市長甚至比原先預期的還多採購買了10萬元，「這種低調落實關懷的舉動，非常值得肯定。」不過也要強調，個別民意代表或縣市首長自發性採買，無法根本解決這次「總統府取消訂單」所造成的缺口與衝擊。

她呼籲，總統府請明確告訴大家這37家庇護工廠，你們當初每一家下單多少份？每一家下單的單價與總價是多少？這1.5萬盒中秋節禮盒，在37家庇護工廠的具體分佈為何？這1.5萬盒中秋禮盒總價是多少?

她說，將數據公開透明，讓這些想要幫忙接單、挺弱勢團體的人，才知道該去向哪一家補足多少單。最近有立委公開質疑總統府是在「碰瓷」，因為媒體去詢問這37家庇護工廠，有人表示根本沒收到正式訂單，總統府只是打電話詢問或索取DM，並未明確下單。如果真的只是詢問而無實質下單，那這件事總統府的誠信確實大有問題。

秦慧珠喊話，請總統府發言人或秘書長何志偉公開回應，到底是幾月幾號去下單？幾月幾號通知取消訂單？1.5萬盒中秋禮盒的具體細節到底是什麼？如果不澄清，嚴重傷害的是總統府本身的形象與誠信。至於她這邊，從今天開始也會陸續向這37家庇護工廠了解狀況，只要確認當初被取消的數量，就先拿出20萬元來認購。

另外，她也特別聯絡了台北市商業會，希望他們發動民間企業集資200萬元來向這37家庇護工廠採購。商業會回覆，他們非常樂意幫忙，也會請會員私下全力認購，但希望不要公開。因為現在這件事已經演變成藍綠攻防，生意人很怕牽扯進政治鬥爭，不想也不敢得罪任何政黨和政治人物。

她說，立法院的政治攻防留給立法院與總統府去說明、去處理，實質上受到影響的庇護工廠與弱勢團體，則由她們來全力幫忙。如果總統府不是如立法委員質疑的「碰瓷」，不是假訂單，不是假新聞，那我們大家就一起來亡羊補牢，把對弱勢團體的傷害降到最低。

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