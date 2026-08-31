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首投族代何欣純領表 「青純力應援團」成軍推青年AI創新政策

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
何欣純今成立青純力應援團。記者陳秋雲／攝影
何欣純今成立青純力應援團。記者陳秋雲／攝影

台中市長參選人何欣純今舉辦「青純來應援．衝刺拚勝選」青年應援團成立大會，多名首投族及台中青年代表何欣純到選委會領表，今交到何欣純手中，象徵青年將對台中未來的期待與信任交給她。現場

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宣布「青純力應援團」成軍，未來將透過各項活動展現青年力量，陪伴何欣純衝刺選戰。

何欣純表示，台中20至39歲青年人口占全市超過四分之一，是一座充滿朝氣與活力的城市。她從地方基層出發，歷經3屆市議員、4屆立委，近期持續走訪市場、夜市、里鄰、宮廟及地方活動，傾聽不同世代心聲。

她說，青年願意把人生第一張市長選票的期待交給她，代表的不只是支持，更是一份責任。未來將以具體行動回應青年的信任，讓更多年輕人願意留在台中發展、實現夢想，也讓改變城市的青年力量持續累積。

何欣純並提出3大青年行動。首先，將成立市府一級單位「青年局」，專責處理青年就學、就業、創業、國際交流及公共參與等事務，並提供青年創業貸款利息補貼、辦公室租金及設備租賃補助。

另規畫打造「山海屯城青創基地及創客中心」，提供共享辦公、創業育成及展演交流空間，讓青年在台中各生活圈都能找到創業與創作據點，同時補助青年海外壯遊及參與國際交流。

她承諾如當選，將成立「AI創新人才研習所」，打造AI協作與數位技能培訓基地，推動學生及青年AI數位工具訂閱補助，涵蓋ChatGPT、Gemini、Grok、Claude及Adobe AI等影像、辦公、學習與程式開發工具，協助青年學習新科技、提升競爭力，投入創作與在地創新。

何欣純表示，未來市政治理也將導入AI科技，提升行政效率與城市安全，打造台中成為青年願意留下發展的AI智慧城市。

何欣純宣布9月2日上午前往豐樂公園綜合活動中心正式登記參選台中市長，距離投票日已不到90天，接下來將持續走遍大台中29區，傾聽青年與市民意見，力拚勝選。

何欣純的青純力應援團今成立，多位首投族幫她領表，今親自交到何欣純手中。記者陳秋雲／攝影
何欣純的青純力應援團今成立，多位首投族幫她領表，今親自交到何欣純手中。記者陳秋雲／攝影

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