廖宜琨登記拚連任 喊綠營團結助蘇巧慧、議會拚過半

民進黨新北市議員廖宜琨今前往登記參選拚連任，妻子也陪同到場。廖宜琨表示，這已是第三次與妻子一起來登記，相較第一次參選時較為緊張，這次心情還好，但面對每一次選舉仍然戰戰兢兢。

對於民進黨參選人分別造勢登記，廖宜琨表示，大家先前都有一起討論，但因為部分參選人對時間有不同考量，因此決定各自登記。不過，到了周三民進黨新北市長參選人蘇巧慧前來登記時，大家仍會一起陪同，「那才是最重要的」，希望市長過關，也展現民進黨「紅不讓」的氣勢。

廖宜琨認為，個別登記其實還好，他認為新北市就是一個團隊，不分派系，大家一起努力。至於自己今天選擇的登記時間，他笑說沒有特別找命理老師，是妻子看過後覺得這個時段可以，因此就決定前來登記。

談到妻子再次陪同登記，廖宜琨說，第一次選舉登記時比較緊張，如今夫妻倆已經是第三次一起來，因此自己心情還好，反而妻子可能比較緊張，加上最近登記格式一直修改，兩人也花了一點時間調整資料，「可是每一次都戰戰兢兢」。

對於接下來不到3個月的選戰，廖宜琨表示，仍會一步一腳印，在地方透過掃街拜票、座談會等方式，向民眾說明未來要爭取的建設與福利，也會報告過去已經爭取到的政績及福利。

廖宜琨表示，這次民進黨希望能拿回新北市政權，因此綠營要團結，不要讓自己出錯。他也說，除了希望蘇巧慧當選市長，也希望民進黨在議會能夠過半，不希望出現因多數席次不同陣營，而讓預算或法案持續卡關的情況。

民進黨新北市議員廖宜琨（右）今在妻子陪同下完成參選登記，爭取連任。記者張策／攝影