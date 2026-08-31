快訊

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

聽新聞
0:00 / 0:00

廖宜琨登記拚連任 喊綠營團結助蘇巧慧、議會拚過半

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市議員廖宜琨（左）今在妻子陪同下完成參選登記，爭取連任。記者張策／攝影
民進黨新北市議員廖宜琨（左）今在妻子陪同下完成參選登記，爭取連任。記者張策／攝影

民進黨新北市議員廖宜琨今前往登記參選拚連任，妻子也陪同到場。廖宜琨表示，這已是第三次與妻子一起來登記，相較第一次參選時較為緊張，這次心情還好，但面對每一次選舉仍然戰戰兢兢。

2026九合一選舉

對於民進黨參選人分別造勢登記，廖宜琨表示，大家先前都有一起討論，但因為部分參選人對時間有不同考量，因此決定各自登記。不過，到了周三民進黨新北市長參選人蘇巧慧前來登記時，大家仍會一起陪同，「那才是最重要的」，希望市長過關，也展現民進黨「紅不讓」的氣勢。

廖宜琨認為，個別登記其實還好，他認為新北市就是一個團隊，不分派系，大家一起努力。至於自己今天選擇的登記時間，他笑說沒有特別找命理老師，是妻子看過後覺得這個時段可以，因此就決定前來登記。

談到妻子再次陪同登記，廖宜琨說，第一次選舉登記時比較緊張，如今夫妻倆已經是第三次一起來，因此自己心情還好，反而妻子可能比較緊張，加上最近登記格式一直修改，兩人也花了一點時間調整資料，「可是每一次都戰戰兢兢」。

對於接下來不到3個月的選戰，廖宜琨表示，仍會一步一腳印，在地方透過掃街拜票、座談會等方式，向民眾說明未來要爭取的建設與福利，也會報告過去已經爭取到的政績及福利。

廖宜琨表示，這次民進黨希望能拿回新北市政權，因此綠營要團結，不要讓自己出錯。他也說，除了希望蘇巧慧當選市長，也希望民進黨在議會能夠過半，不希望出現因多數席次不同陣營，而讓預算或法案持續卡關的情況。

民進黨新北市議員廖宜琨（右）今在妻子陪同下完成參選登記，爭取連任。記者張策／攝影
民進黨新北市議員廖宜琨（右）今在妻子陪同下完成參選登記，爭取連任。記者張策／攝影

民進黨新北市議員廖宜琨今在妻子陪同下完成參選登記，爭取連任。記者張策／攝影
民進黨新北市議員廖宜琨今在妻子陪同下完成參選登記，爭取連任。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 廖宜琨 蘇巧慧 議員

延伸閱讀

「正派新北隊」7人聯合登記 王義川、李坤城站台喊議會過半

選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

彰化縣長參選登記第一人是他 縣議員陳重嘉：藍綠白我都看不下去

李貞秀穿綠鞋拎愛馬仕搶頭香登記竹北市長 曝「全綠色」寓意

相關新聞

民眾黨全壘打恐「綠白合」？ 鍾小平喊集中：看藍落敗柯文哲很快樂

今天是九合一大選登記首日，藍綠一早就有不少參選人前來登記、喊話，國民黨議員鍾小平今天一早就到北市選委會搶頭香登記，面對「藍白合」問題，鍾強調，議員一定要支持國民黨否則民眾黨議員全壘打，最後「綠白合」恐失去正副議長寶座，更反嗆民眾黨創黨主席柯文哲是「恐怖情人」只要國民黨落敗就很快樂。

竹北藍白合破局 柯文哲批：國民黨從上到下感覺都雙手一攤

民眾黨前主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南率黨籍議員、里長參選人登記，針對彰化縣長、竹北市長「藍白合」出現狀況，他再批國民黨從中央到地方，「感覺都是雙手一攤、不乾他的事」；針對李貞秀表態要選，柯說，如果真的是為了參選，那選舉是每個人的權利，就不會再多講。

李貞秀穿綠鞋拎愛馬仕搶頭香登記竹北市長 曝「全綠色」寓意

陸配身分、雙重國籍爭議備受關注的民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，搶在候選人登記首日投入戰局。針對外界關注其參選資格最終審核是否可能不通過，她表示有信心，「資格沒問題」。

【重磅快評】蔣萬安可以點名陳亭妃 沈伯洋也急了？

綠營議員日前質詢台北市長蔣萬安關於格柵吸菸區與遮陽傘等政策，蔣拿高雄前鎮漁港改建經費從「3000萬元暴增至81億元」反擊，要求民進黨別雙標；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆氣噗噗說要找蔣辯論，蔣反問「要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」，除了為政策辯護、拒搭舞台，也助攻同黨謝龍介，靈活堪稱戰術。

15字超長姓名搶頭香 黃宏成登記選嘉義市長 住處驚見「欠錢還錢」

嘉義市長選舉參選登記今天開跑，長達15字姓名的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」上午8時搶得頭香，完成登記並繳交16萬元保證金。他同時表示，昨晚返回嘉義縣水上鄉住處時，發現門口遭張貼「欠錢還錢、吉安」字樣，認為時間點就在登記前夕，懷疑有妨害選舉情事，將正式向警方報案。

2026年選情不如預期會辭黨主席？鄭麗文：有信心讓大家滿意

國民黨主席鄭麗文接受新加坡「聯合早報」專訪，外界關注若2026選情未達預期，是否會請辭黨主席？鄭麗文坦言，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有些焦慮，「我還是很有信心，最後應該可以交出一個大家都能夠滿意的成績單。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。