影／台灣前進陣線登記參選 王婉諭：讓第三勢力重回議會

115年地方公職人員選舉今天起至9月4日受理候選人登記。台灣前進陣線今天由時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥、台灣綠黨共同召集人王彥涵、小歐盟秘書長何語容等人陪同市議員參選人謝閔弘、吳欣岱、陳峙穎、鄧樂強、王振庭、李惠暄等人，前往台北市選舉委員會登記參選，力拚第三勢力重返台北市議會。

王婉諭表示，2026年是非常關鍵的一年，希望能讓真正代表進步、改革的第三勢力重新回到議會，「台灣前進陣線」的候選人絕對就是這樣的人選。王婉諭指出，台北市議會應該要有真正代表市民的聲音，也需要具備專業能力、能夠監督市政的黨團，讓議會發揮應有的監督制衡功能。

王婉諭表示，台灣前進陣線的目標非常明確，就是希望能在台北市議會組成黨團，讓議會裡有進步的力量。呼籲選民，「選對的人、做對的事情」，希望大家一起支持進步力量，也為年底地方選舉加油。