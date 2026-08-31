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彰化泛藍分裂民眾黨不想合作 魏平政：合則兩利盼團結

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨縣長參選人魏平政繼續他的分區政見說明會。記者簡慧珍／攝影
國民黨縣長參選人魏平政繼續他的分區政見說明會。記者簡慧珍／攝影

彰化縣下屆縣長選舉高潮迭起，有泛藍背景的縣議員陳重嘉今登記競選，台灣民眾黨傾向自推人選；國民黨縣長參選人魏平政今表示，彰化縣長選舉不在藍白合協議名單內，但「合則兩利，分則兩害」，他仍期待泛藍、民眾黨團結。

2026九合一選舉

魏平政獲知陳重嘉轉戰下屆縣長，反應和上周民眾黨要自推人選參選縣長一樣採取「不回應」，至於這些狀況是不是竹北市長藍白合協議瀕臨破裂的破口連鎖效應，魏平政說，他不認為彰化縣長選舉出現破口效應。

魏平政表示，陳重嘉家族與他家私交很好，陳重嘉今登記競選縣長，他不知能說什麼，而民眾黨彰化縣黨部曾講過以彰化選舉結構來看，只要藍白雙方願意合作，不論最終人選是誰，都具備相當高的勝選機會，當初婉拒蔡壁如參選的理由也是這樣，若改變初衷自推人選，是否自相矛盾？

除了陳重嘉、民眾黨的問題，上周縣政府參議柯呈枋個人臉書PO出登記參選縣長表格，有網友留言「上啊」，魏平政對此表示，誠心誠意邀請柯呈枋加入他的競選團隊共同為彰化未來打拚，柯呈枋可能受別人影響而態度有所保留，他會繼續拜託，努力達成藍營和民眾黨一起團結的目標。

魏平政 彰化 民眾黨 2026九合一選舉 彰化縣選舉 藍白合

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