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柯文哲台南力挺小雞 談藍白合喊話謝龍介：希望你幫我們站台

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
全國地方公職選舉自即日起至9月4日受理登記，民眾黨創黨主席柯文哲今天南下台南，陪同黨內提名的4名市議員及1名里長參選人聯合登記。記者萬于甄／攝影
全國地方公職選舉自即日起至9月4日受理登記，民眾黨創黨主席柯文哲今天南下台南，陪同黨內提名的4名市議員及1名里長參選人聯合登記。記者萬于甄／攝影

2026年九合一選舉即將登場，全國地方公職選舉自即日起至9月4日受理登記。民眾黨創黨主席柯文哲今天南下台南，陪同黨內提名的4名市議員及1名里長參選人聯合登記、造勢，面對台南選情及外界關注的藍白合作議題，柯文哲直言，「不敢說帶小雞替謝龍介站台，倒希望謝龍介幫我們小雞站台。」

2026九合一選舉

民眾黨台南市黨部原規畫投入6席市議員選舉，盼在台南打破0席次窘境，最後經黨中央選決會通過提名4席次，分別為第一選區陳詩薇、第七選區林乃立、第八選區江明宗及第九選區蕭漍華；另提名安平區華平里里長參選人吳森源。原第十一選區擬參選人郭如芳則改以無黨籍身分參選。

民眾黨主席黃國昌日前曾南下台南輔選，並與國民黨台南市長參選人謝龍介同台，謝龍介也曾與民眾黨參選人合掛看板。對於媒體問及台南選情，以及是否支持謝龍介參選市長，柯文哲表示，目前不敢說會帶著民眾黨「小雞」替謝龍介站台，反而希望謝龍介能協助替民眾黨參選人站台。

他說，目前民眾黨在濁水溪以南只有一席現任議員，是新開拓的地方，特別希望南部民眾給台灣民眾黨支持、讓第三勢力在南台灣扎根，「大家都知道民進黨幹成這樣，但你轉頭看國民黨這個樣子，會覺得『唉』」，所以要有力量的第三勢力出來。

柯文哲隨後陪同5位黨籍提名參選人登記後，預計下午3點將陪同市議員參選人蕭漍華南區金華路二段街口宣講，並前往北區延平鳳山宮、和緯黃昏市場及小北觀光夜市等陪同參選人江明宗掃街拜票，為黨內參選人拉抬聲勢。

柯文哲 謝龍介 藍白合 2026九合一選舉 台南市選舉

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