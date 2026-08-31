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財產0拿10萬登記哪來？李貞秀曝錢自己的 支持者怕黃國昌報復

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，被問及財產申報資料遭質疑財產為0及此次10萬元登記費來源，李貞秀回應，現金未超過100萬元不需要登記。她說，上一次申報時，自己的錢多在股票裡，這次也曾詢問監察院人員如何申報，都是「合法合規」。

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媒體追問，10萬元登記費是否來自賣股票？李貞秀表示，現金是自己到櫃檯領取，她原本還領了12萬元，後來才查到登記費只需要10萬元，「我還省2萬」。她說，自己平常多使用刷卡、很少帶現金，原本請行員將12萬元裝袋，得知只需要10萬元後再調整，「現金我自己領的」。

李貞秀也透露，目前外界仍關注中選會最後如何認定，因此不少支持者暫時不願公開露面。她稱，有些人擔心「政黨查水表」，或者「怕民眾黨主席黃國昌報復」，所以目前多由她自己出面，很多好朋友雖然支持她，但都不方便露面。

她表示，完成登記後，待中選會依既定時程公告參選人數，屆時許多支持她的人「就敢出來了，就方便出來了」。

竹北市長選情競爭激烈，目前國民黨由縣議員吳旭智出戰、民眾黨徵召新竹市前副市長邱臣遠，民進黨則確定由曾聖凱接棒參選，3都預計9月3日上午登記，竹北過去即被視為第三勢力重要戰場，民眾黨今年初也曾明確將竹北列為重點一級戰區。

除藍綠白三黨人選外，無黨籍前竹北市長何淦銘有意回鍋，竹北市民代表會主席林啟賢也仍在評估，如今再加上李貞秀參戰，竹北市長選舉可能從原本「三腳督」進一步演變成多人混戰。上屆竹北市長選舉即有4人競逐，最終鄭朝方以逾3萬票勝出，成為竹北首位民進黨籍市長。

民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，被問及<a href='/search/tagging/2/財產申報' rel='財產申報' data-rel='/2/118435' class='tag'><strong>財產申報</strong></a>資料遭質疑財產為0及此次10萬元登記費來源，李貞秀回應，現金未超過100萬元不需要登記。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，被問及財產申報資料遭質疑財產為0及此次10萬元登記費來源，李貞秀回應，現金未超過100萬元不需要登記。記者黃羿馨／攝影

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