影／率「銘揚首都」登記參選 王義川：從「掉車尾」拚到當選

115年地方公職人員選舉今天（31日）起至9月4日受理候選人登記，投票訂於11月28日（星期六）舉行。民進黨正國會立委王義川、李坤城今天上午陪同子弟兵、台北市議員參選人林子揚、張銘祐，分別投入中山大同、中正萬華選區，搶先前往台北市選舉委員會登記參選。

王義川表示，今天是年底地方選舉首日登記，他與李坤城帶著「資深的新人」張銘祐、林子揚搶先登記。他表示，兩人組成「銘揚首都」，雖然是青年參選人，但擔任政治幕僚都超過10年，具備豐富的政治歷練。王義川指出，張銘祐曾在行政院前院長游錫堃辦公室，以及立委林佳龍辦公室協助，從事政治幕僚工作超過10年；林子揚則曾在海外、僑務委員會及泰國擔任政治幕僚，同樣累積多年政治工作經驗。

王義川表示，兩人都是「正派青年、正派問政」，青年也應該挺身而出，因此推薦兩人參選台北市議員。王義川說張銘祐參選中正萬華區、林子揚參選中山大同區，兩個選區都有機會從「掉車尾」的位置拚到當選，因此今天特別與李坤城一起陪同兩人搶先登記，希望以「銘揚首都」之姿，在年底選戰中突圍。王義川也呼籲選民支持青年參政，讓有政治歷練的年輕世代進入台北市議會，為市政注入新的力量。

民進黨正國會立委王義川、李坤城陪同子弟兵台北市議員參選人林子揚（左）、張銘祐（右）率先前往台北市選舉委員會登記參選。記者黃義書／攝影