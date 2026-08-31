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影／搶頭香登記北市議員選舉 鍾小平：柯文哲是「恐怖情人」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨台北市議員鍾小平上午前往台北巿選委會登記參選。記者黃義書／攝影
國民黨台北市議員鍾小平上午前往台北巿選委會登記參選。記者黃義書／攝影

國民黨台北市議員鍾小平今天上午「搶頭香」前往台北市選舉委員會登記參選。他受訪表示，「搶頭香」比「風水」還重要，因此成為國民黨台北市議會黨團第一個前往登記參選的議員。

2026九合一選舉

談到台北市議員選情緊繃，鍾小平表示，當時「阿北」（柯文哲）在總統大選拿下約26%的選票、369萬票，「因為阿北後來被我揭發了京華城貪瀆案，有些票就跑了」。他形容，跑掉的票變成中間選民的「含羞草」，剩下的草比較少、但很兇，叫做「豬籠草」。鍾小平進一步以自己比喻為「昆蟲」，表示「掉到豬籠草裡面會化成血水」。

鍾小平表示台北市議會過半需要31席，如果國民黨席次相差5、6席以上，「後果是不堪設想」。因此，國民黨每一席議員的當選都非常重要，每一席都必須與民進黨及民眾黨競爭。鍾小平指出議會席次「來回都差兩席」，就可能牽動正、副議長選舉。即使台北市長蔣萬安成功連任，但如果國民黨丟掉正、副議長席次，「然後白的（民眾黨）做議長，綠的（民進黨）做副議長，後果是不堪設想」。

鍾小平以「情人」作比喻，稱黃國昌是「溫柔的情人」，柯文哲則是「恐怖情人」。鍾小平說，之所以稱柯文哲是「恐怖情人」，是因為「他打娘胎就討厭國民黨」。他表示柯文哲過去自稱是228事件受難家屬，後來與中國共產黨走得比較近，「就跟我們（國民黨）好一點」，如今柯文哲因官司陷入困境，又回頭與綠營及賴清德總統接近。鍾小平表示，在這個場合要「謝謝黃國昌，是溫柔情人嘛」，但柯文哲則是「恐怖情人」，他很怕被「恐怖情人」弄死。鍾小平說柯文哲目前是「步步進逼」，「國民黨失敗、落選就是阿北的快樂」。

國民黨台北市議員鍾小平上午前往台北巿選委會登記參選。鍾小平表示黃國昌是「溫柔的情人」，柯文哲是「恐怖情人」。記者黃義書／攝影
國民黨台北市議員鍾小平上午前往台北巿選委會登記參選。鍾小平表示黃國昌是「溫柔的情人」，柯文哲是「恐怖情人」。記者黃義書／攝影

鍾小平 柯文哲 恐怖情人 2026九合一選舉 台北市選舉

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