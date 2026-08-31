影／高雄市長選舉今起登記 司法改革黨黨主席張靜搶得頭香

九合一選舉今天開始登記，司法改革黨主席張靜搶得高雄市長登記頭香，今早在民進黨前立委張俊宏陪同前往高雄市選委會完成登記。張靜表示，民進黨政府把台灣搞得獨裁、專制，參選目的是要讓高雄的民主再出發、民主春天再度到來。

市議員部分，今天上午還有民進黨市議員邱俊憲、鄭光峰等人陸續前往選委會登記競選下屆市議員。

張靜今年70歲，歷任檢察官、法官，現為律師，2023年成立司法改革黨，曾因不服判決、拒繳8千元罰金入監服刑8天，過去曾表態參選2024年總統，但最終未登記參選。

今年3月，張靜宣布參選高雄市長，主張「司法改革，打破藍綠」，發揮大黨壟斷之外的第三勢力力量。今早10時，張靜找來1979年美麗島事件的核心人物、前立委張俊宏陪同登記參選，原先預計也要陪同的衛生署前署長楊志良並未現身。

張靜表示，這幾年民進黨政府把台灣搞得獨裁、專制，當年美麗島事件、民主運動是在高雄開第一砲，所以他的參選是要讓高雄的民主再次出發、高雄的民主春天再來到。

除張靜登記參選之外，民進黨市長參選人賴瑞隆預計9月2日登記、國民黨市長參選人柯志恩9月3日登記。