民眾黨全壘打恐「綠白合」？ 鍾小平喊集中：看藍落敗柯文哲很快樂

今天是九合一大選登記首日，藍綠一早就有不少參選人前來登記、喊話，國民黨議員鍾小平今天一早就到台北市選委會搶頭香登記，面對「藍白合」問題，鍾強調，議員一定要支持國民黨否則民眾黨議員全壘打，最後「綠白合」恐失去正副議長寶座，更反嗆民眾黨創黨主席柯文哲是「恐怖情人」只要國民黨落敗就很快樂。

鍾小平表示，當初柯文哲拿到26%選票，後來被他揭發京華城弊案有些「小草」票就跑了，自己如同一隻昆蟲讓剩下的「豬籠草」和民眾黨議員參選人吳怡萱跟郭正亮這樣深度紅統的人要至他於死地，且「泛藍」參選爆炸僧多粥少人人自危，呼籲民眾集中選票投給國民黨參選人，將他留在市議會。

鍾小平也提到，若此次民眾黨6席全上恐讓國民黨剩下24至26席，到時候民進黨若使壞心眼在正、副議長與民眾黨合作，推動「綠白合」那後果不堪設想，讓民眾黨當議長、民進黨當副議長，更怒嗆民眾黨創黨主席柯文哲如同「恐怖情人」，因為是228事件受難者打娘胎就討厭國民黨，現在官司出事了，回頭又跟綠的要好，「我們黨的落敗是阿北的快樂」。