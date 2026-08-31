快訊

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

照片現端倪！蔣萬安「大寶」錄取建中先休學 將赴美交換一年

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨全壘打恐「綠白合」？ 鍾小平喊集中：看藍落敗柯文哲很快樂

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨議員鍾小平今天一早就到北市選委會搶頭香登記，面對「藍白合」問題，鍾強調，議員一定要支持國民黨，否則民眾黨議員全壘打，最後「綠白合」恐失去正副議長寶座。記者洪子凱／攝影
國民黨議員鍾小平今天一早就到北市選委會搶頭香登記，面對「藍白合」問題，鍾強調，議員一定要支持國民黨，否則民眾黨議員全壘打，最後「綠白合」恐失去正副議長寶座。記者洪子凱／攝影

今天是九合一大選登記首日，藍綠一早就有不少參選人前來登記、喊話，國民黨議員鍾小平今天一早就到台北市選委會搶頭香登記，面對「藍白合」問題，鍾強調，議員一定要支持國民黨否則民眾黨議員全壘打，最後「綠白合」恐失去正副議長寶座，更反嗆民眾黨創黨主席柯文哲是「恐怖情人」只要國民黨落敗就很快樂。

2026九合一選舉

鍾小平表示，當初柯文哲拿到26%選票，後來被他揭發京華城弊案有些「小草」票就跑了，自己如同一隻昆蟲讓剩下的「豬籠草」和民眾黨議員參選人吳怡萱跟郭正亮這樣深度紅統的人要至他於死地，且「泛藍」參選爆炸僧多粥少人人自危，呼籲民眾集中選票投給國民黨參選人，將他留在市議會。

鍾小平也提到，若此次民眾黨6席全上恐讓國民黨剩下24至26席，到時候民進黨若使壞心眼在正、副議長與民眾黨合作，推動「綠白合」那後果不堪設想，讓民眾黨當議長、民進黨當副議長，更怒嗆民眾黨創黨主席柯文哲如同「恐怖情人」，因為是228事件受難者打娘胎就討厭國民黨，現在官司出事了，回頭又跟綠的要好，「我們黨的落敗是阿北的快樂」。

鍾小平 柯文哲 民眾黨 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

竹北藍白合破局 柯文哲批：國民黨從上到下感覺都雙手一攤

竹北藍白合破局 柯文哲促兩黨主席善後、邱臣遠批缺誠意

白委指國民黨恐因竹北藍白破局失荊州 點名鄭麗文「別當豬隊友」

竹北市長藍白合瀕臨破局 柯文哲今聲明台中支持江啟臣

相關新聞

民眾黨全壘打恐「綠白合」？ 鍾小平喊集中：看藍落敗柯文哲很快樂

今天是九合一大選登記首日，藍綠一早就有不少參選人前來登記、喊話，國民黨議員鍾小平今天一早就到北市選委會搶頭香登記，面對「藍白合」問題，鍾強調，議員一定要支持國民黨否則民眾黨議員全壘打，最後「綠白合」恐失去正副議長寶座，更反嗆民眾黨創黨主席柯文哲是「恐怖情人」只要國民黨落敗就很快樂。

竹北藍白合破局 柯文哲批：國民黨從上到下感覺都雙手一攤

民眾黨前主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南率黨籍議員、里長參選人登記，針對彰化縣長、竹北市長「藍白合」出現狀況，他再批國民黨從中央到地方，「感覺都是雙手一攤、不乾他的事」；針對李貞秀表態要選，柯說，如果真的是為了參選，那選舉是每個人的權利，就不會再多講。

李貞秀穿綠鞋拎愛馬仕搶頭香登記竹北市長 曝「全綠色」寓意

陸配身分、雙重國籍爭議備受關注的民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，搶在候選人登記首日投入戰局。針對外界關注其參選資格最終審核是否可能不通過，她表示有信心，「資格沒問題」。

【重磅快評】蔣萬安可以點名陳亭妃 沈伯洋也急了？

綠營議員日前質詢台北市長蔣萬安關於格柵吸菸區與遮陽傘等政策，蔣拿高雄前鎮漁港改建經費從「3000萬元暴增至81億元」反擊，要求民進黨別雙標；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆氣噗噗說要找蔣辯論，蔣反問「要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」，除了為政策辯護、拒搭舞台，也助攻同黨謝龍介，靈活堪稱戰術。

15字超長姓名搶頭香 黃宏成登記選嘉義市長 住處驚見「欠錢還錢」

嘉義市長選舉參選登記今天開跑，長達15字姓名的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」上午8時搶得頭香，完成登記並繳交16萬元保證金。他同時表示，昨晚返回嘉義縣水上鄉住處時，發現門口遭張貼「欠錢還錢、吉安」字樣，認為時間點就在登記前夕，懷疑有妨害選舉情事，將正式向警方報案。

2026年選情不如預期會辭黨主席？鄭麗文：有信心讓大家滿意

國民黨主席鄭麗文接受新加坡「聯合早報」專訪，外界關注若2026選情未達預期，是否會請辭黨主席？鄭麗文坦言，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有些焦慮，「我還是很有信心，最後應該可以交出一個大家都能夠滿意的成績單。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。