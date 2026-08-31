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竹北藍白合破局！李貞秀對黃國昌失望：領導能力沒那麼厲害

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
談到竹北藍白整合破局、民眾黨主席黃國昌及近期黨內情勢，李貞秀直言「我說實話蠻失望的」。記者黃羿馨／攝影
談到竹北藍白整合破局、民眾黨主席黃國昌及近期黨內情勢，李貞秀直言「我說實話蠻失望的」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。談到竹北藍白整合破局、民眾黨主席黃國昌及近期黨內情勢，李貞秀直言「我說實話蠻失望的」，更直指此事「基本上表示領導能力其實不太……就是沒有那麼厲害！」並稱若換作是她，不會讓事情走到今天這種局面。

2026九合一選舉

李貞秀表示，她不知道其他黨員怎麼想，但事情發展至今，對民眾黨造成很大傷害，「這種事情不是前面要先……不管怎麼樣，怎麼會弄到今天這個地步？」她認為，事情演變至此，也反映領導能力，「至少如果是我的話，我應該不會弄到今天這種局面，對吧？怎麼會到今天這樣？」

對於目前藍白合相關爭議，李貞秀也說，如今「你什麼證據都沒有，各說各話」，她也會懷疑是否有人是在亂放話，「這不太好啦」。她認為，此時真的應該以大局為重，不應在檯面上把事情弄得那麼難看，甚至鼓動支持者，最後反而造成「親痛仇快」。

李貞秀強調，「竹北是歸竹北，那其他的選舉歸其他的選舉」，大的方向仍應著眼2026整合，到了2028則是政黨輪替。

面對藍、綠、白等各方人馬投入竹北市長選戰，被問及是否擔心遭到「夾殺」，李貞秀則認為，參選人越多反而更能凸顯她的優點，也代表大家都看好竹北、對竹北有信心；人選越多，市民也有更多選擇。

李貞秀說，希望大家在選舉過程中，能夠「打一場全國最好的表率」，讓大家知道選舉也可以這麼正向，各候選人提出自己對城市未來的規畫，再交由市民選擇。

談到自己與其他候選人的差異，李貞秀笑稱，「我是唯一的女生」，她認為這也是讓大家很好記住的特色，更打趣說，「特別是老人家不知道怎麼投，投女生那就對啦。」

民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影

李貞秀 黃國昌 藍白 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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