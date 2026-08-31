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黃國昌中市陪登記不忘提竹北：溝通大門從來就沒有關上

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌上午帶領台中市6位市議員參選人共同登記參選。記者黃寅／攝影
民眾黨主席黃國昌上午帶領台中市6位市議員參選人共同登記參選。記者黃寅／攝影

民眾黨主席黃國昌上午帶領台中市6位市議員參選人共同登記參選。他受訪時仍不忘說，竹北市長一局有接到許多藍營的立委打電話給他聲援，表示會替邱臣遠站台，但他未進一步說明是誰。另外，他也表示，與國民黨的溝通「大門從來就沒有關上」。

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他同時表示，昨天參加台中市舉辦的戰鬥陀螺嘉年華會，得知台中市的體育運動的預算34.9億元，全國第一，而且好幾年都是全國第一，看得出來盧秀燕市長在推動體育上真的有投入資源。

昨天在創黨主席柯文哲舉辦的論壇上，大家也都聽到國民黨市長參選人江啟臣希望把台中從幸福城市走向旗艦城市，相信民眾黨6位優秀的議員參選人未來進入台中市議會以後，也會跟江啟臣共同打拚，把台中打造成一個讓世界看到台中的旗艦城市。

黃國昌說，竹北市一局，對於國民黨片面不遵守承諾，感到相當遺憾，但民眾黨會心存善念，盡力而為，努力到最後一刻。這兩天他接到非常多的電話，非常多國民黨的立法委員都主動跟他表示，希望到時候能夠到竹北幫邱臣遠站台，因為這個狀況他們也都看不下去。他很感謝這些過去一起打拼的夥伴，也十分珍惜過去共同努力合作的基礎和成果。

不過，台灣民眾黨會堅持努力走自己的路，因為他相信民眾黨這一次推出來的候選人都非常的優秀，就像今天他陪同的台中隊6位非常優秀的戰將，目標就是要把他們送進台中市議會，成立台灣民眾黨團。

他說，竹北市長一局，柯文哲所說沒錯，群眾的情緒，沒有辦法一下就轉彎，所以他也很懇切的跟所有的支持者講，希望受影響的範圍能鎖定在新竹縣，不要讓少數一兩個人不遵守承諾，去波及到其他無辜的人。就像如果徐欣瑩不守承諾的話，關李四川什麼事情，關江啟臣什麼事情「我們就事論事、說到做到」這就是我們的態度。

至於跟中國國國民黨彼此之間的溝通，大門從來就沒有關上，至於國民黨的態度就不是他可以強逼的。

黃國昌 溝通 竹北 民眾黨 2026九合一選舉 藍白合 新竹縣選舉

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