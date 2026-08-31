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李四川假日連跑8區勤走基層 里長力挺：40年歷練值得信賴
國民黨新北市長參選人李四川假日行程滿檔，昨一天走訪8個行政區，參與地方活動、宮廟參拜及敬老活動，晚間並出席土城廷寮里重陽敬老活動。廷寮里長李月嬌公開力挺，稱李四川做事踏實、歷練完整，擁有40多年公務經驗，值得市民信賴。
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李四川在李月嬌、土城區里長聯誼會長張俊隆陪同下逐桌向鄉親問候，不少民眾上前握手、合影，高喊「凍蒜」。新北市議員呂家愷、洪佳君、黃永昌也到場。
李月嬌表示，重陽節談的不只是年紀增長，也代表人生經驗與歷練的累積；李四川長年投入公務體系，熟悉地方建設及市政運作，希望鄉親支持他擔任新北市長。
李四川則表示，若當選市長，將持續擴充土城醫療園區量能，強化溪南地區長照與醫療照護網絡；敬老卡部分，新北目前已提高至600點，他未來規畫其中300點可直接作為悠遊卡使用，讓長者能在超商、超市、藥局消費，也可支付醫療院所就診費用。
除土城行程外，李四川連續兩天出席蔣根煌之友會活動，前日參加北區會員大會，昨晚再赴南區會員大會。現場席開近百桌、湧入近千人，李四川抵達後受到支持者簇擁，不少民眾排隊合照，高喊「凍蒜」。
李四川在會中也再次提出交通建設構想，表示未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」，串聯台北大稻埕、三重、新莊、塭仔圳及樹林，強化新莊及沿線地區大眾運輸量能。
針對目前仍閒置的國家電影及視聽文化中心二期土地，李四川表示，若中央無法持續推動相關規畫，未來若當選市長，將爭取把土地收回，由新北市自行規畫利用。
活動結束後，李四川仍站在會場外逐一與離場民眾握手，直到晚間9時多最後一批民眾離開。新北市議會議長蔣根煌、無黨團結聯盟總召蔡錦賢及多名地方里長也到場表達支持。
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