快訊

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

照片現端倪！蔣萬安「大寶」錄取建中先休學 將赴美交換一年

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川假日連跑8區勤走基層 里長力挺：40年歷練值得信賴

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川出席土城廷寮里重陽敬老節活動，受到許多鄉親熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席土城廷寮里重陽敬老節活動，受到許多鄉親熱情歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川假日行程滿檔，昨一天走訪8個行政區，參與地方活動、宮廟參拜及敬老活動，晚間並出席土城廷寮里重陽敬老活動。廷寮里長李月嬌公開力挺，稱李四川做事踏實、歷練完整，擁有40多年公務經驗，值得市民信賴。

2026九合一選舉

李四川在李月嬌、土城區里長聯誼會長張俊隆陪同下逐桌向鄉親問候，不少民眾上前握手、合影，高喊「凍蒜」。新北市議員呂家愷、洪佳君、黃永昌也到場。

李月嬌表示，重陽節談的不只是年紀增長，也代表人生經驗與歷練的累積；李四川長年投入公務體系，熟悉地方建設及市政運作，希望鄉親支持他擔任新北市長。

李四川則表示，若當選市長，將持續擴充土城醫療園區量能，強化溪南地區長照與醫療照護網絡；敬老卡部分，新北目前已提高至600點，他未來規畫其中300點可直接作為悠遊卡使用，讓長者能在超商、超市、藥局消費，也可支付醫療院所就診費用。

除土城行程外，李四川連續兩天出席蔣根煌之友會活動，前日參加北區會員大會，昨晚再赴南區會員大會。現場席開近百桌、湧入近千人，李四川抵達後受到支持者簇擁，不少民眾排隊合照，高喊「凍蒜」。

李四川在會中也再次提出交通建設構想，表示未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」，串聯台北大稻埕、三重、新莊、塭仔圳及樹林，強化新莊及沿線地區大眾運輸量能。

針對目前仍閒置的國家電影及視聽文化中心二期土地，李四川表示，若中央無法持續推動相關規畫，未來若當選市長，將爭取把土地收回，由新北市自行規畫利用。

活動結束後，李四川仍站在會場外逐一與離場民眾握手，直到晚間9時多最後一批民眾離開。新北市議會議長蔣根煌、無黨團結聯盟總召蔡錦賢及多名地方里長也到場表達支持。

國民黨新北市長參選人李四川前往新莊出席蔣根煌之友會南區會員大會，全場近千名鄉親熱烈歡迎、高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川前往新莊出席蔣根煌之友會南區會員大會，全場近千名鄉親熱烈歡迎、高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席土城廷寮里重陽敬老節活動，受到許多鄉親熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席土城廷寮里重陽敬老節活動，受到許多鄉親熱情歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川前往新莊出席蔣根煌之友會南區會員大會，全場近千名鄉親熱烈歡迎、高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川前往新莊出席蔣根煌之友會南區會員大會，全場近千名鄉親熱烈歡迎、高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供

李四川 里長 呂家愷 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

即時短評／侯友宜深入三蘆牽李四川同台 擁抱並肩力挺破謠傳

「正派新北隊」7人聯合登記 王義川、李坤城站台喊議會過半

選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆假日拚場

相關新聞

民眾黨全壘打恐「綠白合」？ 鍾小平喊集中：看藍落敗柯文哲很快樂

今天是九合一大選登記首日，藍綠一早就有不少參選人前來登記、喊話，國民黨議員鍾小平今天一早就到北市選委會搶頭香登記，面對「藍白合」問題，鍾強調，議員一定要支持國民黨否則民眾黨議員全壘打，最後「綠白合」恐失去正副議長寶座，更反嗆民眾黨創黨主席柯文哲是「恐怖情人」只要國民黨落敗就很快樂。

竹北藍白合破局 柯文哲批：國民黨從上到下感覺都雙手一攤

民眾黨前主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南率黨籍議員、里長參選人登記，針對彰化縣長、竹北市長「藍白合」出現狀況，他再批國民黨從中央到地方，「感覺都是雙手一攤、不乾他的事」；針對李貞秀表態要選，柯說，如果真的是為了參選，那選舉是每個人的權利，就不會再多講。

李貞秀穿綠鞋拎愛馬仕搶頭香登記竹北市長 曝「全綠色」寓意

陸配身分、雙重國籍爭議備受關注的民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，搶在候選人登記首日投入戰局。針對外界關注其參選資格最終審核是否可能不通過，她表示有信心，「資格沒問題」。

【重磅快評】蔣萬安可以點名陳亭妃 沈伯洋也急了？

綠營議員日前質詢台北市長蔣萬安關於格柵吸菸區與遮陽傘等政策，蔣拿高雄前鎮漁港改建經費從「3000萬元暴增至81億元」反擊，要求民進黨別雙標；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆氣噗噗說要找蔣辯論，蔣反問「要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」，除了為政策辯護、拒搭舞台，也助攻同黨謝龍介，靈活堪稱戰術。

15字超長姓名搶頭香 黃宏成登記選嘉義市長 住處驚見「欠錢還錢」

嘉義市長選舉參選登記今天開跑，長達15字姓名的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」上午8時搶得頭香，完成登記並繳交16萬元保證金。他同時表示，昨晚返回嘉義縣水上鄉住處時，發現門口遭張貼「欠錢還錢、吉安」字樣，認為時間點就在登記前夕，懷疑有妨害選舉情事，將正式向警方報案。

2026年選情不如預期會辭黨主席？鄭麗文：有信心讓大家滿意

國民黨主席鄭麗文接受新加坡「聯合早報」專訪，外界關注若2026選情未達預期，是否會請辭黨主席？鄭麗文坦言，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有些焦慮，「我還是很有信心，最後應該可以交出一個大家都能夠滿意的成績單。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。