李四川假日連跑8區勤走基層 里長力挺：40年歷練值得信賴

國民黨新北市長參選人李四川假日行程滿檔，昨一天走訪8個行政區，參與地方活動、宮廟參拜及敬老活動，晚間並出席土城廷寮里重陽敬老活動。廷寮里長李月嬌公開力挺，稱李四川做事踏實、歷練完整，擁有40多年公務經驗，值得市民信賴。

李四川在李月嬌、土城區里長聯誼會長張俊隆陪同下逐桌向鄉親問候，不少民眾上前握手、合影，高喊「凍蒜」。新北市議員呂家愷、洪佳君、黃永昌也到場。

李月嬌表示，重陽節談的不只是年紀增長，也代表人生經驗與歷練的累積；李四川長年投入公務體系，熟悉地方建設及市政運作，希望鄉親支持他擔任新北市長。

李四川則表示，若當選市長，將持續擴充土城醫療園區量能，強化溪南地區長照與醫療照護網絡；敬老卡部分，新北目前已提高至600點，他未來規畫其中300點可直接作為悠遊卡使用，讓長者能在超商、超市、藥局消費，也可支付醫療院所就診費用。

除土城行程外，李四川連續兩天出席蔣根煌之友會活動，前日參加北區會員大會，昨晚再赴南區會員大會。現場席開近百桌、湧入近千人，李四川抵達後受到支持者簇擁，不少民眾排隊合照，高喊「凍蒜」。

李四川在會中也再次提出交通建設構想，表示未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」，串聯台北大稻埕、三重、新莊、塭仔圳及樹林，強化新莊及沿線地區大眾運輸量能。

針對目前仍閒置的國家電影及視聽文化中心二期土地，李四川表示，若中央無法持續推動相關規畫，未來若當選市長，將爭取把土地收回，由新北市自行規畫利用。

活動結束後，李四川仍站在會場外逐一與離場民眾握手，直到晚間9時多最後一批民眾離開。新北市議會議長蔣根煌、無黨團結聯盟總召蔡錦賢及多名地方里長也到場表達支持。

國民黨新北市長參選人李四川前往新莊出席蔣根煌之友會南區會員大會，全場近千名鄉親熱烈歡迎、高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席土城廷寮里重陽敬老節活動，受到許多鄉親熱情歡迎。圖／李四川競辦提供