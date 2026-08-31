李貞秀穿綠鞋拎愛馬仕搶頭香登記竹北市長 曝「全綠色」寓意

陸配身分、雙重國籍爭議備受關注的民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，搶在候選人登記首日投入戰局。針對外界關注其參選資格最終審核是否可能不通過，她表示有信心，「資格沒問題」。

李貞秀今天特別用心打扮，一襲白色連身洋裝亮相，腳踩綠色高跟鞋，手上則拎著愛馬仕柏金包，並以綠色鞋子、包包、手鍊等配件相互搭配。她透露，選擇綠色是希望討個好彩頭，「想要一路綠燈，順利當選」，因此今天從鞋子、包包到手鍊等配件，都特別選擇綠色。

至於今天為何帶著較大的愛馬仕柏金包現身，李貞秀笑說，因為需要裝東西，加上晚上還要前往台北，所以才拿大包。她也說，自己今天有用心打扮，其實平常每次出門都會搭配一下。

隨竹北藍白整合確定破局，國民黨、民眾黨將各自推出人選，李貞秀此時加入戰局，也讓原已升溫的竹北市長選情再添變數。李貞秀完成登記後受訪表示，希望最後支持者能夠整合、一起投票，「就是大家投給會贏的人」，她也笑稱，自己就像剛剛「抽到第一名」一樣，對選情展現信心。

針對外界關注其參選資格最終審核是否可能不通過，李貞秀表示並不擔心，她相信選務工作人員都有豐富經驗，選務本身也是獨立的，「中選會其實游主委也都有講過，就是資格沒有問題」，至於地方選務人員如何認定，仍要等待最後結果，但她有信心。