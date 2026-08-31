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竹北藍白合破局 柯文哲批：國民黨從上到下感覺都雙手一攤

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民眾黨前主席柯文哲（前排左一）今與妻子陳佩琪（前排右三）到台南率黨籍議員、里長參選人登記。記者萬于甄／攝影
民眾黨前主席柯文哲（前排左一）今與妻子陳佩琪（前排右三）到台南率黨籍議員、里長參選人登記。記者萬于甄／攝影

民眾黨前主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南率黨籍議員、里長參選人登記，針對彰化縣長、竹北市長「藍白合」出現狀況，他再批國民黨從中央到地方，「感覺都是雙手一攤、不乾他的事」；針對李貞秀表態要選，柯說，如果真的是為了參選，那選舉是每個人的權利，就不會再多講。

2026九合一選舉

媒體詢問說竹北藍白合呈現破局，彰化也一度傳出白營可能推派人選，雖然黃國昌主席表明民眾黨會按照承諾不推派彰化縣長人選，但會不會擔心藍白合作默契失守，進一步影響其他縣市，包括台南的選情？

柯文哲表示，竹北市長選舉並不會影響全國，但畢竟是冰山一角，他之前一再呼籲請國民黨主席鄭麗文和黃國昌趕快去討論善後，這事不應該發生竟然發生，只是到現在為止，鄭麗文發言說希望有更大格局去迎戰她無法處理、徐欣瑩稱沒負責黨對黨談判無權決定、竹北市長參選人吳旭智則說黨中央沒談過這事，藍營從中央到地方發言會讓人感覺大家都是「雙手一攤、不乾他的事」。

柯文哲指出，知道黃國昌是很正直的人，會說到做到、信守承諾，自己則是外科醫生出身的人，比較會跟人妥協，所以像彰化傳出派賴銀柱參選，黃國昌就相當決斷說民眾黨在彰化不會派人參選。

柯文哲也說，民進黨在台灣敢這麼囂張，已經到無法無天的程度，不管是行政院不副署、濫用司法當政治工具，最大理由是反對黨無法有效監督執政黨，民眾黨從成立第一天慘遭打壓，從長遠歷史來講，還是要有一個比較健全政治力量，這也就是為何今年選舉，外界給民眾黨一個機會，如果民眾黨無法有效成長，台灣政治會比爛。

媒體也問如何看待李貞秀投入竹北市長選戰？柯文哲說，當時在立法院為了她的資格鬧翻天，不管是中選會、陸委會要講清楚說明白，到底陸配在台灣參政權到底有或沒有？讓人民有一套可遵守法律。柯文哲也說，若李貞秀是為衝撞體制、凸顯陸配參政權，可以理解，但如果真的為了參選，那選舉是每個人的權利，他就不會再多講。

針對民眾黨前中央委員陳亞麟涉貪遭判刑，網紅四叉貓也爆料陳數月前曾到前秘書長謝立功相關的公關公司任職，是否還有與陳聯絡？柯文哲說「沒有」，從總統大選以後就沒有再聯絡。

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