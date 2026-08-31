彰化縣長參選登記第一人是他 縣議員陳重嘉：藍綠白我都看不下去

地方公職人員選舉今起受理候選人登記，彰化縣長選舉備受關注，今天上午率先現身縣選委會登記的，卻是縣議員陳重嘉。他不到9點便獨自前往登記，成為首位完成彰化縣長登記的參選人，跌破眾人眼鏡。

陳重嘉今天到彰化縣選委會以無黨籍登記參選縣長，繳交16萬元保證金；他表示，看不下去目前藍、綠、白各政黨在縣長提名上的盤算，認為各黨都只顧政黨利益，沒有真正重視彰化，也沒有考慮彰化的未來。他說，身邊沒有人支持他參選縣長，但彰化人的未來應該由彰化人自己決定，因此決定跳出來參選。

陳重嘉表示，知道自己要勝選並不容易，但仍會爭取選民支持，希望民眾投票給他，讓他「拿回保證金」；如果真的投不下去，也希望選民投廢票，不要選擇不投票，「因為等於是政黨的幫兇。」

陳重嘉為前立法委員陳朝容、游月霞的兒子，高中畢業後赴瑞士、美國求學，服完兵役後以無黨籍參選彰化縣第17屆議員並當選，第18至20屆均連任成功；參選第20屆彰化縣議員時，則以台灣民眾黨籍參選，卻在2023年11月24日退黨。

陳重嘉過去問政作風特立獨行，曾在質詢時間全程播放影片，對於不滿的議題也會直接與縣府官員交鋒。此次放棄議員連任、轉投入縣長選舉，也引起外界關注。