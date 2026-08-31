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影／江啟臣提出農業5大政策 農民種得安心、做得輕鬆、賺得到錢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天在台中市開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會，提出農業5大政策，包括再造「台中領鮮」品牌、營養午餐免費與在地食材升級， 成立「智慧農業台中隊」等內容，要讓農民能夠種得安心，做得輕鬆，也要賣得很好，更重要賺得到錢。

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他的競選團隊副主任委員暨立法委員 王育敏、競選團隊總幹事暨台中市議員蘇柏興、台中市農會總幹事林育葦、前中青農聯誼會會長張閔翔、台中青農聯誼會會長陳明煌等人參加。

江啟臣表示，台中是一個製造業、是一個工業的大城，也是一個農業的大城，除了產業是城市的重要支柱外，農業也是我們城市的根，所以要讓農民能夠種得安心，做得輕鬆，也要賣得很好，更重要賺得到錢。

江啟臣說，農業這件事情，對他來講不是今天才開始關心，他自己的立委選區就是台中市最大的農業區，他過去參加超過百場以上的農業行銷推廣、甚至外銷的相關的記者會，推動農業保險法，平常受災的時候的天災救助、補助等等這些的爭取，農水路方面的建設的補助爭取也是他過去這些年來跟農民站在一塊、一起努力打拚。

他提出的5大政策包括，一：再造「台中領鮮」品牌，視覺與故事升級： 導入在地青年與專業品牌設計團隊，從包裝視覺到品牌故事進行全面的 Rebranding，賦予農產品更高的附加價值。會展國際行銷，運用台中國際會展中心作為全球櫥窗，將優質農產品推向國際舞台，讓世界透過農產認識並愛上臺中。

二：營養午餐免費與在地食材升級， 建立契作機制： 透過農會與農民契作，搭配「在地食材優先」機制，確保學童能吃到最新鮮、健康的臺中在地農產品。落實食農教育： 將市府補助的營養午餐經費與食農教育結合，形成「政府照顧孩子、孩子支持在地、在地農業蓬勃發展」的良性循環。

三：成立「智慧農業台中隊」， 跨域產學合作： 整合臺中在地最強的精密機械與高科技產業能量，並串聯中興大學農學院等學術研究單位與基層農會。 AI 科技落地： 針對病蟲害預測、溫室微氣候控制、自動化摘採機器人等技術進行開發，讓科技實質走入農田，落實「科技輔助農民減負」。

四：開發升級「台中農業通」APP， 單一窗口整合： 將氣象預警、即時菜價與農業補助申請等繁雜資訊，全面整合至一支手機 APP 內。 即時病蟲害診斷： 提供影像上傳功能，農民若發現作物生病，可即時拍照上傳，第一時間獲取病蟲害辨識、防治建議與相關單位聯絡資訊，同時兼顧外來種與疫病的前線防堵。

五：建立農業災害「細胞簡訊」預警系統，精準災前預警： 面對極端氣候（如強降雨、乾旱），針對特定產區與特定農作物，發送精準、及時的細胞簡訊。 化被動為主動： 將政府的角色從「災後現金救助」轉變為「災前防範預警」，比災害早一步提供資訊，盡最大力量協助農民降低災損。

立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會。記者游振昇／攝影

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