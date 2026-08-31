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白委指國民黨恐因竹北藍白破局失荊州 點名鄭麗文「別當豬隊友」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天舉行「公審會復辟，是誰閹割了公民權？」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團今天舉行「公審會復辟，是誰閹割了公民權？」記者會。記者林銘翰／攝影

年底九合一選舉今天開始登記，藍白共推竹北市長人選破局。民眾黨立委洪毓祥今天說，國民黨喪失誠信、因小失大的舉動非常不明智，國民黨主席鄭麗文應該出面說明清楚，「我們不怕有像神一樣的敵人，只怕有像豬一樣的隊友，希望國民黨不要當豬隊友」。

2026九合一選舉

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對藍白兩黨共推竹北市長人選破局，洪毓祥受訪時表示，針對新竹縣市與竹北市的選情，國民黨與民眾黨曾經開會討論，結論就是民眾黨支持國民黨新竹縣長參選人，同時也一定會推出竹北市長參選人，新竹市長高虹安則是持續爭取連任，希望彼此發揮相輔相成、穩定加持的力量。

對竹北市長人選問題，洪毓祥指出，國民黨喪失誠信、因小失大的舉動非常不明智，新竹縣長參選人徐欣瑩聲稱「一切都是黨中央決定」，而距離上次跟民眾黨主席黃國昌的溝通會談，鄭麗文至今已經神隱一個多星期。對於為何無法控制新竹縣的選情，鄭麗文應該出面好好說明，否則在宜蘭縣、新北市及彰化縣等地，難保不會出現外溢效果。

洪毓祥說，民眾黨是一個關鍵少數政黨，「基本有10%的力量，有可能讓國民黨因小失大、大意失荊州」，政治就是要講求誠信，希望鄭麗文出面說清楚講明白，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠絕對參選到底，「我們推出來的戰將或將軍，沒有選擇戰場的權利；我們就是全力打仗，勝利了凱旋高歌，失敗了光榮戰下」。

洪毓祥還說，民眾黨不怕有像神一樣的敵人，只怕有像豬一樣的隊友，希望國民黨不要當豬隊友，同時也要想辦法穩住這一局的選情。

至於竹北市長選情出現裂痕，是否可能外溢到立法院合作，洪毓祥則表示，國會合作與地方選務基調不同，前者處理福國利民的法案、監督行政部門的預算，「只要符合本黨利益、全台灣人民的利益，我們絕對跟其他黨團密切合作」，因此並不影響民眾黨團在重大議題的合作。

洪毓祥也說，民眾黨有自己的論述、主體性與價值判斷，就像立法院先前三讀通過無人載具條例，民眾黨團堅持一般條例草案不得編列預算，「所以我們投下自己的版本，並不會什麼都是跟著國民黨或跟誰合，並沒有這樣的議題，我們還是有自己的主體性」。

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