2026年選情不如預期會辭黨主席？鄭麗文：有信心讓大家滿意

國民黨主席鄭麗文接受新加坡「聯合早報」專訪，外界關注若2026選情未達預期，是否會請辭黨主席？鄭麗文坦言，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有些焦慮，「我還是很有信心，最後應該可以交出一個大家都能夠滿意的成績單。」

專訪也問及她是否可能會參加2028年總統選舉，鄭麗文表示，作為黨主席，她的任務就是提名最強的候選人，團結所有在野力量，維繫藍白合。她也說，國民黨一定要建立制度，不會內定人選，更不會為個人量身定做。「如果我做好這個事情，媒體就把它解讀成我要去選總統，那是過度解讀了。」

鄭麗文形容，自己是「非常非典型的國民黨政治人物」，但剛好符合現在多數國民黨黨員跟支持者希望國民黨脫胎換骨、煥然一新的期待。她認為，九個月下來，國民黨的士氣大為高昂。

鄭麗文說，長期以來很多人都認為國民黨的問題在於缺乏核心價值、缺乏中心思想，沒有很強而有力的論述能力，這也是國民黨黨員選擇她擔任主席的原因。她希望重塑國民黨黨魂，重新賦予它時代的價值，尤其是符合當下年輕人的期待。「參與政治活動一定要有熱情，他們一個一個都是我的分身，去宣揚、辯護國民黨的主張跟理念。」