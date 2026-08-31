影／縣市首長要求藍營立委叫翁曉玲安靜？江啟臣這樣回應

國民黨立委翁曉玲最近發言引起討論，立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開記者會說明農業政策時，記者問他，有縣市首長要求藍營立委叫翁曉玲安靜的看法？江啟臣表示，正副院長基本上不會去介入黨團的一個運作，所以黨團內部的溝通也好，或決定也好，都會尊重。

江啟臣今天在台中市開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會，他的競選團隊副主任委員暨立法委員王育敏、競選團隊總幹事暨台中市議員蘇柏興、台中市農會總幹事林育葦、前中青農聯誼會會長張閔翔、台中青農聯誼會會長陳明煌等人參加。

記者在記者會後訪問江啟臣，最近立委翁曉玲有一些比較失言的風波，很多縣市首長都打電話給藍營的立委，希望她能夠安靜一下下，副院長怎麼看？江啟臣表示，正副院長基本上不會去介入黨團的一個運作，所以黨團內部的溝通也好，或決定也好，我們都會尊重。

立法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天開「農業興、台中旺，吃健康、吃在地」農業政策發佈記者會。記者游振昇／攝影