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北京積極招手周子瑜！傳祭演藝資源爭取 換「一個中國」表態

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中國招手周子瑜？ 李坤城提國旗事件：非常諷刺

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨立委李坤城今表示，中國對台統戰已深入藝人、媒體及文化等領域，若刻意以統戰方式拉攏周子瑜，「司馬昭之心，路人皆知」，台灣民眾也會看出其中政治意圖。記者張策／攝影
民進黨立委李坤城今表示，中國對台統戰已深入藝人、媒體及文化等領域，若刻意以統戰方式拉攏周子瑜，「司馬昭之心，路人皆知」，台灣民眾也會看出其中政治意圖。記者張策／攝影

民進黨立委李坤城今陪同正國會議員參選人前往新北市選委會領表登記，受訪時談及中國對台統戰時表示，中國統戰已深入藝人、媒體及文化等不同領域，周子瑜具有高度國際知名度，相信也會成為中國希望重點拉攏的對象；若中國刻意透過統戰模式接近周子瑜，「司馬昭之心，路人皆知」，台灣民眾也會看出其中政治目的。

2026九合一選舉

李坤城表示，回顧約10年前的周子瑜事件，當時她只是拿著中華民國國旗，卻因此受到中國方面抵制，這件事本身就相當諷刺。他批評，中國根本不承認中華民國存在，但台灣內部包括國民黨仍持續強調「九二共識」，彼此存在矛盾。

李坤城指出，中國對台統戰並不只存在政治層面，包括藝人、媒體、文化等領域都持續進行。他表示，支持所有來自台灣、中華民國、在海外發展的藝人，不論是周子瑜或其他人，都希望他們能在國際舞台發光發熱。

李坤城強調，如果中國未來仍刻意利用統戰方式拉攏周子瑜，政治意圖相當清楚，「司馬昭之心，路人皆知」，台灣社會也會認知這是中國統戰操作的一部分。

周子瑜 國旗 李坤城 2026九合一選舉 新北市選舉

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