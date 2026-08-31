不捨文化預算遭刪凍 紙風車副團長莊瓊如宣布參選屏東議員

台灣資深劇場工作者、紙風車劇團副團長莊瓊如宣布暫別劇場舞台，投身屏東縣議員選舉。莊瓊如表示，不捨文化預算遭大幅刪凍，決定投身政治為家鄉服務。

莊瓊如在臉書上表示，促使她做出這項重大決定的關鍵，除了對家鄉的情感，更是因為近期看到文化預算遭到大幅刪減與凍結，「誰說政治很遙遠，政治決定實實在在影響著基層生活與文化團隊的生存。」莊瓊如決定正式宣布投入屏東縣議員第二選區（里港、高樹、九如、鹽埔、長治、麟洛）的選舉。

莊瓊如坦言，過去總覺得政治離自己很遠，但前陣子看見文化預算遭到大幅刪減與凍結，讓她心痛不已。她強調投身文化工作數十年，「我知道一筆預算、一個決定，會影響一個團隊能不能繼續走下去，也會影響一個鄉下的孩子，有沒有機會看見不一樣的世界。」

莊瓊如是台灣極具代表性的特技舞蹈演員、編導與劇場工作者。她10歲時便進入復興劇校（現國立台灣戲曲學院），2000年加入紙風車劇團，從底層演員一路拚搏至編導及副團長；參與編導演「巫婆系列」、「武松打虎」、「唐吉軻德」等無數陪伴台灣孩子長大的經典作品，劇場界人暱稱「嬤姐」、「阿嬤」。

莊瓊如說，近年因紙風車劇團成立了屏東團，她每週往返台北與屏東培育屏東戲劇人才，在頻繁回鄉的過程中，她目睹了家鄉長輩老化、年輕人外流的困境，發現自己「越來越難把家鄉當成一個演出結束後，就轉身離開的地方。」

在與紙風車劇團創辦人李永豐長談後，莊瓊如決定跨出舒適圈，投身屏東縣議員選舉，「要向劇團與陪伴多年的觀眾告別，其實很捨不得，但不想有一天回頭，後悔自己明明看見了，卻沒有試過。」

莊瓊如表示，過去是屏東養育她長大，現在她要帶著一身文化本事，回到屏東進行政治服務，為家鄉多做一點事。下一場演出，舞台上將暫時沒有「阿嬤」的身影，但她將帶著10歲時自己說要去台北學特技的「戇膽」，回來為屏東多做一點事。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天接受中央社記者電訪時表示，過去紙風車無論做319與368鄉鎮兒童藝術工程，都在強調「為自己勇敢一次」、「為自己的家鄉做一點甚麼」，「現在好姊妹也是好同事瓊如願意做出這個決定，我們都非常支持，也會持續祝福。」