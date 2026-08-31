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王忠銘登記參選連江縣長 初心不變：為家鄉奉獻是人生最光榮的使命

聯合報／ 記者王慧瑛張策／連線即時報導
年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供
年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供

年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。

2026九合一選舉

王忠銘表示，4年前，他懷抱著對家鄉的責任與使命，決定投入縣政工作，承擔鄉親所託，4年走來，無論面對多少挑戰與困難，這分對馬祖土地的感情與初心始終沒有改變。如今再次站在選舉登記的起點，是對過去4年工作的回顧，也是對未來責任的再次承擔。

王忠銘指出，馬祖是他成長的家鄉，從小在這片土地生活、長大，也深刻感受到離島發展所面臨的限制與挑戰，能夠有機會為養育自己的土地奉獻、為鄉親服務，是人生最光榮的使命。4年前鄉親把信任交到自己手中，這分信任從來不是一張選票而已，而是一份沉甸甸的責任，始終放在心上，不敢忘記，更不敢辜負。

國民黨7月22日中常會上，通過連江縣長王忠銘徵召案，7月25日全代會中，王忠銘接受縣市長提名。王忠銘今完成參選登記，尋求連任。

王忠銘表示，過去4年，縣府團隊一步一腳印，從交通、教育、醫療、長照、觀光、文化到基礎建設，都希望在有限的資源下，替馬祖找出最適合自己的發展道路。許多工作不可能一蹴可幾，有些建設需要多年規畫，有些政策更需要持續累積，但只要是對馬祖有益、對下一代有幫助的事情，就值得一步一步往前走。

年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供
年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供

年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供
年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供

年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供
年底九合一地方選舉加溫，今天是參選人登記首日，連江縣長王忠銘一早在妻子陳順娥陪同下，前往連江縣選舉委員會完成縣長參選登記，力拚連任。圖／國民黨連江縣黨部提供

王忠銘 人生 馬祖 2026九合一選舉 連江縣選舉

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