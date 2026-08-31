地方選舉登記首日 民進黨5青年穿Team Taiwan球衣喊全壘打

2026九合一選舉今開放候選人登記首日，民進黨新北市議員「青年慧做事連線」一早就到新北市選委會報到，張維倩、翁震州、彭一書、陳韋任、戴翎育5人全員穿上Team Taiwan球衣亮相，高喊「2026新北慧贏、煥然一新」、「議員全壘打」，並呼籲大家全力支持民進黨新北市長參選人蘇巧慧。

5人抵達選委會後先在門口集合亮相，手拿各自政見看板、比出加油手勢，現場一度響起「加油、出發」口號。張維倩表示，今天是候選人登記第一天，特別選在一早前來，希望先「搶頭香」，也象徵11月28日選舉能拔得頭籌；Team Taiwan球衣則取「紅不讓、全壘打」意象，希望民進黨新北議員選戰能打出好成績。

「青年慧做事連線」成員包括中和區張維倩、新莊區翁震州、土城三峽樹林鶯歌區彭一書、新店深坑石碇坪林烏來區陳韋任，以及泰山林口五股區戴翎育。5人也分別提出育兒、運動、人本交通、都更社宅及動物福利等政策主張。

張維倩表示，新北要讓年輕家庭「願意生、能夠養、願意留下來」，未來應依人口變化持續增加公托、公幼量能，減少家長「抽籤碰運氣」，並強化0至6歲兒童醫療照護、疫苗補助及國小課後照顧，建立從懷孕、生產到就學的一條龍支持。

翁震州則將焦點放在運動休閒環境。他表示，新莊人口已超過42萬人，第二座國民運動中心及南新莊大型公園需求迫切，未來除監督工程進度，也要持續改善新莊運動公園、體育館及各公園設施，提高綠覆率，打造長輩、青年與兒童都能使用的全齡運動環境。

彭一書表示，三鶯線已經通車，萬大線二期土城樹林線也進入施工階段，土城、三峽、樹林、鶯歌正處於大眾運輸路網翻轉期，但捷運建設不能只重視通勤速度，也應同步處理地面行人安全。他主張將人行環境改善納入施工交維計畫，優先盤點國中小通學廊道及長者步行路線，推動人行道連續化及路口退縮。

陳韋任則指出，新店、大文山地區不少社區及公寓屋齡偏高，未來應讓都更與社宅雙軌並進，並支持蘇巧慧提出成立「都市更新局」，整合行政資源、建立單一窗口，並導入數位及AI工具，提升審議效率及案件透明度。

戴翎育則聚焦動物福利，表示泰山、林口、五股兼具山林與市區，應依監測資料系統性布設防路殺設施，同時推動成立公立動物醫院、擴大絕育補助與認養政策，並增加寵物友善公園，因應新北毛孩數量及動物醫療需求。

5人最後再次高喊「新時代、新市長」、「議員全壘打」，呼籲支持者票投蘇巧慧、力挺5席議員全數當選，盼在選舉倒數89天之際，以青年世代聯合作戰姿態為新北選戰暖身。