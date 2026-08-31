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地方選舉登記首日 高乃芸8點搶頭香：上次差40票這次要一馬當先
2026地方選舉候選人登記作業今起跑，民進黨新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員參選人高乃芸一早8點就抵達新北市選委會，搶下首位登記。高乃芸表示，上屆參選市議員僅差40票落選，因此這次特別希望第一個完成登記，展現再戰決心。
2026九合一選舉
高乃芸表示，今天特別請易經老師看好時間，選在上午8點準時到選委會辦理登記，「上次就差40票落選，所以這次希望可以一馬當先」，希望透過搶頭香，讓大家看見她這次參選的決心。
她說，今天先完成個人登記程序，後續也會再陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧進行聯合登記，展現團隊作戰態勢。
距離投票日剩下89天，高乃芸表示，接下來不到3個月，將持續全力衝刺，積極爭取地方選民支持與認同，希望這次能夠成功跨過上屆僅差40票落選的門檻。
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