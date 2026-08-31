台中綠營英系8市議員聯合登記 強調「台中英・台中贏」

民進黨台中市8位英系市議員參選人上午共同聯合完成參選登記，展現跨選區團結參選的決心與氣勢，並以「台中英・台中贏」、「台中英世代・創造欣未來」作為參選口號，宣示新世代團結拚市政、爭取市民認同。

聯合參選成員包括：第1選區（大甲區、大安區、外埔區）吳中源、第4選區（后里區、豐原區）蔡怡萱、第5選區（神岡區、大雅區、潭子區）蕭隆澤、第6選區（西屯區）陳淑華、第8選區（北屯區）謝家宜、第9選區（北區）陳俞融、第11選區（東區、南區）陳雅惠、第13選區（大里區、霧峰區）張芬郁。

對於為何特意集結英系成員？陳淑華受訪時說，大家過去理念相近，在議會時也都本於初衷為民眾發聲，不僅議會裡聯合質詢，地方也相挺共同服務，上次選舉就喊出過「台中英・台中贏」台中英過關，台中就會贏，也希望這次加入的新世代能進入市議會，創造新未來。

她說，小英總統卸任之後也都會到處走走，並曾來關心市長參選人何欣純和各市議員選舉，現也受到歡迎，相信有機會會再到台中來。