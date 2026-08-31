快訊

40萬要對手退選！桃園查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

鎖國？陸出入境新規引爆監控恐懼 有護照不一定出得去

北京積極招手周子瑜！傳祭演藝資源爭取 換「一個中國」表態

聽新聞
0:00 / 0:00

台中綠營英系8市議員聯合登記 強調「台中英・台中贏」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市8位英系市議員參選人上午共同聯合完成參選登記。記者黃寅／攝影
民進黨台中市8位英系市議員參選人上午共同聯合完成參選登記。記者黃寅／攝影

民進黨台中市8位英系市議員參選人上午共同聯合完成參選登記，展現跨選區團結參選的決心與氣勢，並以「台中英・台中贏」、「台中英世代・創造欣未來」作為參選口號，宣示新世代團結拚市政、爭取市民認同。

2026九合一選舉

聯合參選成員包括：第1選區（大甲區、大安區、外埔區）吳中源、第4選區（后里區、豐原區）蔡怡萱、第5選區（神岡區、大雅區、潭子區）蕭隆澤、第6選區（西屯區）陳淑華、第8選區（北屯區）謝家宜、第9選區（北區）陳俞融、第11選區（東區、南區）陳雅惠、第13選區（大里區、霧峰區）張芬郁。

對於為何特意集結英系成員？陳淑華受訪時說，大家過去理念相近，在議會時也都本於初衷為民眾發聲，不僅議會裡聯合質詢，地方也相挺共同服務，上次選舉就喊出過「台中英・台中贏」台中英過關，台中就會贏，也希望這次加入的新世代能進入市議會，創造新未來。

她說，小英總統卸任之後也都會到處走走，並曾來關心市長參選人何欣純和各市議員選舉，現也受到歡迎，相信有機會會再到台中來。

民進黨台中市8位英系市議員參選人上午共同聯合完成參選登記。記者黃寅攝影
民進黨台中市8位英系市議員參選人上午共同聯合完成參選登記。記者黃寅攝影

台中 綠營 英系 2026九合一選舉

延伸閱讀

選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

藍白攜手…盧秀燕、黃國昌、江啟臣 戰鬥陀螺合體

影／談藍白合 盧秀燕：團結合作從不是容易的路 合則兩利分則兩敗

蔣萬安接連遭下戰帖 沈伯洋喊話他排第一 盼登記參選能巧遇

相關新聞

2026年選情不如預期會辭黨主席？鄭麗文：有信心讓大家滿意

國民黨主席鄭麗文接受新加坡「聯合早報」專訪，外界關注若2026選情未達預期，是否會請辭黨主席？鄭麗文坦言，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有些焦慮，「我還是很有信心，最後應該可以交出一個大家都能夠滿意的成績單。」

白委指國民黨恐因竹北藍白破局失荊州 點名鄭麗文「別當豬隊友」

年底九合一選舉今天開始登記，藍白共推竹北市長人選破局。民眾黨立委洪毓祥今天說，國民黨喪失誠信、因小失大的舉動非常不明智，國民黨主席鄭麗文應該出面說明清楚，「我們不怕有像神一樣的敵人，只怕有像豬一樣的隊友，希望國民黨不要當豬隊友」。

沈伯洋賴瑞隆下辯論戰帖...蔣萬安四兩撥千斤回「先問陳亭妃意願」

年底選戰倒數不到三個月，除民進黨台北市長參選人沈伯洋台北市長蔣萬安頻下辯論戰帖，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也邀蔣萬安來辯論，蔣今被問是否接球？是否是最忙參選人因「凡事問萬安」？蔣用一句話回應，「他（賴瑞隆）要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」

蔣萬安接連遭下戰帖 沈伯洋喊話他排第一 盼登記參選能巧遇

高雄前鎮漁港81億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆要求台北市長蔣萬安應為引用錯誤訊息道歉，並公開喊話辯論。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，「要也是我排第一個」，喊話蔣盡快聚焦台北市政策，而面對選舉登記時程仍未透露，僅表示若能與蔣同場最好。

九合一地方選舉候選人登記第一天 台中市議員競選登記他搶頭香

今天是2026年九合一地方公職人員選舉候選人登記的第一天，要競選連任的台中市議員江和樹起了個大早，清晨5時就帶著包括7歲孫子在內的全家人一起抵達登記會場台中市新住民藝文中心搶頭香。

竹北藍白合破局 柯文哲批「國民黨從上到下感覺都雙手一攤」

民眾黨前主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南率黨籍議員、里長參選人登記，針對彰化縣長、竹北市長「藍白合」出現狀況，他再批國民黨從中央到地方，「感覺都是雙手一攤、不乾他的事」；針對李貞秀表態要選，柯說，如果真的是為了參選，那選舉是每個人的權利，就不會再多講。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。