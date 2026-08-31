15字超長姓名搶頭香 黃宏成登記選嘉義市長 住處驚見「欠錢還錢」
嘉義市長選舉參選登記今天開跑，長達15字姓名的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」上午8時搶得頭香，完成登記並繳交16萬元保證金。他同時表示，昨晚返回嘉義縣水上鄉住處時，發現門口遭張貼「欠錢還錢、吉安」字樣，認為時間點就在登記前夕，懷疑有妨害選舉情事，將正式向警方報案。
2026九合一選舉
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統今天一早抵達嘉義市選舉委員會，完成嘉義市長參選登記，除成為首名完成登記者，長達15字的姓名，也可能成為這次地方選舉姓名最長的參選人之一。他完成手續後高舉繳款收據及相關文件，為自己打氣。
今年地方公職人員選舉候選人保證金調降，其中縣市長由20萬元降至16萬元，等於打8折；縣市議員降至10萬元，鄉鎮市長降至10萬元，鄉鎮市民代表及村里長則降至3萬元。黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統此次登記嘉義市長，繳交16萬元保證金。
不過，登記之餘，他也提出住處遭張貼不明字條事件。他表示，昨天外出進行拜票等選舉行程，晚間約8、9時後返回嘉義縣水上鄉柳子林住處，赫然發現鐵門遭人貼上「欠錢還錢」、「吉安」等字樣，讓他「摸不著頭緒」。
他說，自己的帳目都很清楚，不知道張貼者所指何事，發現後已先打電話請警方到場了解，今天將前往派出所正式報案，希望警方查明張貼者身分及動機。
他認為，自己已經領表，事件又發生在正式登記前一晚，時機敏感，因此懷疑可能涉及妨害選舉。他並擔心類似行為若持續升高，從張貼字條到撒冥紙、丟雞蛋，甚至出現更激烈行為，恐影響參選及住家安全，因此希望警方儘速調查。不過，相關字條由何人張貼、動機為何，以及是否與選舉有關，仍待警方調查釐清。
「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」歷經多次改名，目前姓名共15字，曾是台灣姓名最長紀錄保持人，後來紀錄遭超越。他早年即以特殊行動受到關注，2000年曾騎三輪車走遍全台；2010年後多次投入選舉，曾參選嘉義縣長、嘉義市立委及嘉義市長，也曾表達參選總統意願，特殊競選方式屢次成為話題。
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