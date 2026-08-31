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15字超長姓名搶頭香 黃宏成登記選嘉義市長 住處驚見「欠錢還錢」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統今天上午搶得嘉義市長參選登記頭香，完成登記後秀出繳交16萬元保證金收據及相關文件。記者李宗祐／攝影
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統今天上午搶得嘉義市長參選登記頭香，完成登記後秀出繳交16萬元保證金收據及相關文件。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選舉參選登記今天開跑，長達15字姓名的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」上午8時搶得頭香，完成登記並繳交16萬元保證金。他同時表示，昨晚返回嘉義縣水上鄉住處時，發現門口遭張貼「欠錢還錢、吉安」字樣，認為時間點就在登記前夕，懷疑有妨害選舉情事，將正式向警方報案。

2026九合一選舉

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統今天一早抵達嘉義市選舉委員會，完成嘉義市長參選登記，除成為首名完成登記者，長達15字的姓名，也可能成為這次地方選舉姓名最長的參選人之一。他完成手續後高舉繳款收據及相關文件，為自己打氣。

今年地方公職人員選舉候選人保證金調降，其中縣市長由20萬元降至16萬元，等於打8折；縣市議員降至10萬元，鄉鎮市長降至10萬元，鄉鎮市民代表及村里長則降至3萬元。黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統此次登記嘉義市長，繳交16萬元保證金。

不過，登記之餘，他也提出住處遭張貼不明字條事件。他表示，昨天外出進行拜票等選舉行程，晚間約8、9時後返回嘉義縣水上鄉柳子林住處，赫然發現鐵門遭人貼上「欠錢還錢」、「吉安」等字樣，讓他「摸不著頭緒」。

他說，自己的帳目都很清楚，不知道張貼者所指何事，發現後已先打電話請警方到場了解，今天將前往派出所正式報案，希望警方查明張貼者身分及動機。

他認為，自己已經領表，事件又發生在正式登記前一晚，時機敏感，因此懷疑可能涉及妨害選舉。他並擔心類似行為若持續升高，從張貼字條到撒冥紙、丟雞蛋，甚至出現更激烈行為，恐影響參選及住家安全，因此希望警方儘速調查。不過，相關字條由何人張貼、動機為何，以及是否與選舉有關，仍待警方調查釐清。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」歷經多次改名，目前姓名共15字，曾是台灣姓名最長紀錄保持人，後來紀錄遭超越。他早年即以特殊行動受到關注，2000年曾騎三輪車走遍全台；2010年後多次投入選舉，曾參選嘉義縣長、嘉義市立委及嘉義市長，也曾表達參選總統意願，特殊競選方式屢次成為話題。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在嘉義市選委會外展示住家遭張貼的「欠錢還錢、吉安」字樣，表示將向警方報案釐清。記者李宗祐／攝影
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在嘉義市選委會外展示住家遭張貼的「欠錢還錢、吉安」字樣，表示將向警方報案釐清。記者李宗祐／攝影

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，嘉義縣水上鄉住處鐵門昨晚遭人張貼「欠錢還錢」等字樣，因正值參選登記前夕，懷疑與選舉有關，實際動機仍待警方調查。圖／黃宏成提供
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，嘉義縣水上鄉住處鐵門昨晚遭人張貼「欠錢還錢」等字樣，因正值參選登記前夕，懷疑與選舉有關，實際動機仍待警方調查。圖／黃宏成提供

2026九合一選舉 嘉義市選舉 黃宏成 財神

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