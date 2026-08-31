登記日仍不鬆口...行程刻意與沈伯洋錯開？蔣萬安這樣說

年底選戰倒數，今起開放登記參選，台北市長蔣萬安今天再度被問哪一天登記？是否會與台北隊小雞一起營造團結氣勢？蔣萬安仍回應，選舉部分及登記時間，只要確定就會跟大家報告。媒體也問蔣，是否行程刻意要與對手沈伯洋錯開？蔣說「我們都有既定行程跟時間安排」。

蔣萬安今天上午到明湖國中陪同學們開學，並且宣布北市府生生喝鮮乳3.0政策上路。對於登記參選連任時間，蔣仍不鬆口，媒體也問昨天跑宮廟行程，剛好和沈伯洋錯開？是否有刻意避開？蔣萬安說，他是從上一個行程趕過來，都有既定的行程跟時間安排。

由於有民眾目擊，蔣萬安在士林已經成立地方後援會？競選口號似乎也已出爐？蔣說，關於選舉相關的口號、Slogan等，確定會向大家報告跟說明。

另外，對於綠營質疑蔣萬安上次選舉的1700萬補助款，好像是放進自己口袋？蔣萬安今天回應，我們一切都是依法依規來申報，也經得起檢驗。