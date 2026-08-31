蔣萬安接連遭下戰帖 沈伯洋喊話他排第一 盼登記參選能巧遇

高雄前鎮漁港81億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆要求台北市長蔣萬安應為引用錯誤訊息道歉，並公開喊話辯論。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，「要也是我排第一個」，喊話蔣盡快聚焦台北市政策，而面對選舉登記時程仍未透露，僅表示若能與蔣同場最好。

沈伯洋今天早上與選區議員李建昌、王孝維、何孟樺、議員參選人高嘉瑜、陳又新到南港公園拜票掃街，有民眾上午6時30分就趕到公園排隊希望能與沈拍照、簽名，而相較先前幾波「洋流」加上為開學首日，人潮明顯少了許多。

沈伯洋說，「如果能夠遇到是最好」在公開場合遇到蔣有困難，但選舉登記可能只會有幾分鐘，實質意義交流應該是幾個小時，不管是討論、辯論都可以，希望蔣萬安不要拒絕市民願望。

沈伯洋表示，包含預算、兒虐等問題他都很關心，接下來總質詢也將到來，不只他會問，議員也會很感興趣，包含蔣萬安「生生喝鮮乳3.0」政策雖然立意良善，但兒虐一直在發生這些事情應優先解決，這些都是希望見到面能和蔣表達。