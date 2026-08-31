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沈伯洋賴瑞隆下辯論戰帖...蔣萬安四兩撥千斤回「先問陳亭妃意願」
年底選戰倒數不到三個月，除民進黨台北市長參選人沈伯洋台北市長蔣萬安頻下辯論戰帖，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也邀蔣萬安來辯論，蔣今被問是否接球？是否是最忙參選人因「凡事問萬安」？蔣用一句話回應，「他（賴瑞隆）要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」
2026九合一選舉
先前高雄前鎮漁港81億元改造經費備受爭議，蔣萬安日前專案報告備詢，被綠營質疑遮陽傘、無菸城市等施政，蔣當時舉高雄該案為例，要民進黨別雙標。不過賴瑞隆則向蔣萬安下辯論戰帖，昨天再邀「六都大辯論」，要蔣萬安、柯志恩一個都不要跑。
蔣萬安今天被問到，除沈伯洋、連高雄賴瑞隆也點名辯論，蔣萬安四兩撥千斤，僅用這一句話回應，「他要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」
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