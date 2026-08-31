即時短評／侯友宜深入三蘆牽李四川同台 擁抱並肩力挺破謠傳

李四川登上選戰擂台後，因沒有公職或民代身分，為避免公務員難為，或遭綠營攻擊行政不中立，市政行程不方便出席，這方面讓有立委身分可切換的蘇巧慧占盡優勢。蘇頻與新北市長侯友宜同框，營造「尊侯」氛圍，被酸是刻意蹭侯收割政績，對比與蘇僅禮貌性互動，侯與李同場時熱情擁抱併肩進場，肢體語言清楚傳遞態度。

新北29區幅員大，就像台灣縮影，藍綠兩軍各有優勢區，在暗潮洶湧激戰區氛圍詭譎，距選戰剩不到3個月，勝負在於誰能把眼前人氣轉成選票，誰又能把對手最有把握的區域撕開一道缺口。目前新北選情呈現五五波，各家民調顯示彼此互有超車，差距多在個位數，投票率會是重要變數，如何催出支持者熱情，更是重中之重。

李四川是新北選戰的藍軍隊長，侯友宜像是總隊長，侯專注市政、施政不分藍綠的風格，讓他在2022年連任一役，拿下29區全勝高標，連政黨傾向偏綠選民也對他服氣。藍營黨務人士分析，李四川陸戰強，空戰也不差，該加強的選區是土樹三鶯，畢竟是蘇巧慧區域立委本命區，原本三重蘆洲被視為綠營優勢區，近幾次李四川在三蘆民調反而贏對手，代表李四川的條件能吸引淡綠選民認同。

侯友宜能量如何移轉給李四川，牽動新北藍營氣勢，侯的施政滿意度高，支持者橫跨藍綠，綠營打的算盤是，「支持侯友宜，票也能投蘇巧慧」，大打尊侯牌。

8月25日侯友宜到新莊視察塔寮坑二抽水站，蘇巧慧也出席，侯原本坐在水利局長宋德仁身旁，宋上台簡報時，蘇到場隨即坐到侯身旁，兩人不時交談，侯友宜離場時，蘇也周到地站在車旁送別。

本月29日侯蘇再度一起出席五股、林口交流道改善工程視察，蘇競辦發布的照片，特意提供與蘇與侯握手及同台照，新聞稿不忘感謝侯友宜及新北市府團隊努力，強調這些建設是中央與地方協力完成。

對於蘇巧慧主動靠近，侯友宜僅維持基本禮貌互動，主辦單位會巧妙地透過座位安排，讓局處首長或藍營民代站在侯身旁，降低兩人同框機會。

對比與蘇巧慧間的以禮相待，侯友宜近期多次公開與李四川同台，本月16日兩人在新莊出席一場會計師事務所周年慶時，侯強調「事情是用做出來的，不是講出來的」，新北捷運他已經做了一半多，後續留給會做事情的李四川接棒。

昨天侯、李排出共同時間，前往三重玄峯慈惠堂、蘆洲慈惠堂參拜，一見面即熱情擁抱，隨後肩並肩步入廟內，侯明確表示希望交棒給李四川，侯支持系統中的中堅力量「新北戰警」近來頻出現在李四川造勢場，在板橋、土城、三峽、鶯歌等場合，能看到退警跟隨李四川行程，侯友宜鐵桿部隊挺李四川，讓刻意要炒作的侯、李心結不攻自破。

侯友宜昨選擇在被視為深綠選區的三蘆，與李四川同台，更是蘊含深意。侯陪李四川深入三蘆，就是希望能將過去累積的人脈及支持基礎交棒給李四川，踩進綠營優勢區，也凸顯李四川搶攻綠營票倉企圖心。