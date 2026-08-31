選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

聯合報／ 本報記者／連線報導
國民黨新北市長參選人李四川（左二）三天來兩度與市長侯友宜同台，侯友宜（右二）昨輔選時直言，「我的下一棒的接棒人就是李四川」。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）三天來兩度與市長侯友宜同台，侯友宜（右二）昨輔選時直言，「我的下一棒的接棒人就是李四川」。記者黃子騰／攝影

二○二六年地方選舉今起登記至九月四日，代表大選正式起跑，藍綠白大軍對壘。民進黨將啟動由賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文領軍的「元首級輔選計畫」，展現執政團隊氣勢；國民黨採取公投綁大選、在野合作、能源拚發展三大策略，規畫百場公投下鄉宣講以助勢；民眾黨今年採取精準提名策略，白營「兩個太陽」柯文哲、黃國昌將分頭輔選參選人。

2026九合一選舉

全台第一大票倉的新北市將是二○二六勝負關鍵指標。國民黨市長提名人李四川昨與新北市長侯友宜合體到蘆洲、三重參拜，侯友宜選在綠營重要票源區表態，「我的下一棒接棒人就是李四川」，破解綠營侯未相挺耳語攻勢。據指出，侯友宜可望接下李四川競總主委，侯友宜的陸戰系統也將全面啟動，加大輔選力道。至於李四川登記參選時間，昨天仍未公布。

蔡、賴將首度同台輔選蘇巧慧

民進黨新北市長參選人蘇巧慧預計九月二日與卅六位黨籍議員參選人聯合登記，呈現「母雞帶小雞」團結氣象。蘇巧慧競選總部九月五日將在板橋第一運動場舉行萬人競選總部成立大會，正式點燃戰火。據了解，當天除了身兼黨主席的賴清德總統親自站台，已宣布擔任蘇巧慧競總主委的蔡英文也將親臨現場，這也是今年選戰蔡賴兩人首度同台輔選。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）預計九月五日舉行競總成立大會，前任、現任總統蔡英文、賴清德將站台。圖為她昨天參加勞工團體後援會成立大會。中央社
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）預計九月五日舉行競總成立大會，前任、現任總統蔡英文、賴清德將站台。圖為她昨天參加勞工團體後援會成立大會。中央社

台北市長蔣萬安何時登記，幕僚表示「尚未定案」，因今起適逢北市議會定期會，還要兼顧市政行程等，蔣萬安登記時間仍在討論。民進黨對手沈伯洋登記日也未公布，但強調屆時「整個台北隊」將一起前往登記。

台中市提前拉滿對決氛圍。民進黨參選人何欣純九月二日上午登記，同樣採取民進黨全體市議員參選人到場合體。國民黨台中市長參選人江啟臣則訂九月三日上午登記，由競總主委盧秀燕陪同。

盧秀燕昨與黃國昌、江啟臣在台中舉辦戰鬥陀螺嘉年華會，展現「藍白大合體」。盧秀燕特別喊話，團結合作不容易，「合則兩利，分則兩敗」；她也坦言，國民黨主席鄭麗文很辛苦，每個地方要去整合，還要去助選要爭取勝利，真的是不容易，應該要多給予鼓勵。江啟臣並先和柯文哲合體，柯文哲也表達白營力挺意思。

高虹安登記 邀鄭麗文陪同助陣

「藍白合」的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷預計九月二日登記，可望由國民黨嘉義市長黃敏惠和黃國昌陪同造勢。尋求連任的新竹市長高虹安同樣預計九月二日辦理登記，特別邀請國民黨主席鄭麗文陪同，鞏固藍白合作。

民進黨台南市長參選人陳亭妃預計九月二日登記，國民黨參選人謝龍介提早於九月一日下午先攻。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆預計九月二日登記，國民黨參選人柯志恩預計九月三日上午十時登記，由立法院前院長王金平陪同。

2026九合一選舉

延伸閱讀

竹北藍白合破局恐外溢？ 黃國昌：其他縣市承諾不變

白營為牽制？彰縣長選戰 恐殺出第4人

星期透視／藍白竹北鬧僵 顧全大局或骨牌效應？

竹北市長藍白合瀕臨破局 柯文哲今聲明台中支持江啟臣

相關新聞

澎湖縣長選情升溫 精英電腦共同創辦人許明仁表態參選

精英電腦共同創辦人、台北市澎湖同鄉會理事長許明仁透過妻子轉傳「寫給澎湖的一封信」，公開表達參選下屆澎湖縣長意願，為澎湖離島選情投下變數，目前多達七人表態參選下屆縣長。

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆假日拚場

藍綠高雄市長參選人假日拚場，民進黨賴瑞隆集結全市逾卅七個醫藥護公會及團體，舉辦醫藥護大聯盟後援總會暨各醫事公會後援會授證大會，政委陳時中站台力挺；國民黨柯志恩則參加短期補習班暨兒童課後照顧服務中心師鐸獎遴選表揚大會，爭取補教界及家長支持，重申以廢除校事會議為目標。

觀察站／侯友宜光環 抱李四川、隔蘇巧慧破謠傳

國民黨新北市長參選人李四川登上選戰擂台後，因沒有公職或民代身分，常被綠營攻擊而難以回手；這方面讓有立委身分可切換的蘇巧慧占盡優勢。蘇巧慧刻意與新北市長侯友宜同框，在地方營造「尊侯」氛圍，但對比侯與蘇僅禮貌性互動，侯李同場時常熱情擁抱併肩進場，肢體語言清楚傳遞親疏關係。

賴瑞隆、沈伯洋纏蔣萬安 柯志恩：辯論找我

高雄前鎮漁港八十一億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆要求台北市長蔣萬安應為引用錯誤訊息道歉，並下戰帖要求公開辯論。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，不用跨縣市找蔣萬安，找她辯論就好。賴瑞隆再度回應，乾脆六都大辯論，「蔣萬安、柯志恩一個都不要跑」。

新北藍白合 李四川：選前選後不變

今天是新北市議會總質詢第一天，到九月中旬質詢告一段落，新北市長侯友宜可望接下國民黨新北市長參選人李四川競總主委，新北選戰交鋒將進入不同階段。外界憂竹北的藍白破局是否產生骨牌效應？李四川說，他與民眾黨主席黃國昌聯繫暢通，新北藍白合不管在選前或選後都不會改變。

竹北破局 黃國昌：為一棵樹燒掉整片森林？

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局。民眾黨前主席柯文哲昨催促國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌趕快談一談，「該善後的趕快出來善後」；黃國昌受訪時表示，至今仍無法理解，為何會「為了一棵樹放火燒掉整片森林」，但民眾黨說到做到，答應的承諾就會信守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。