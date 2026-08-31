選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

二○二六年地方選舉今起登記至九月四日，代表大選正式起跑，藍綠白大軍對壘。民進黨將啟動由賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文領軍的「元首級輔選計畫」，展現執政團隊氣勢；國民黨採取公投綁大選、在野合作、能源拚發展三大策略，規畫百場公投下鄉宣講以助勢；民眾黨今年採取精準提名策略，白營「兩個太陽」柯文哲、黃國昌將分頭輔選參選人。

全台第一大票倉的新北市將是二○二六勝負關鍵指標。國民黨市長提名人李四川昨與新北市長侯友宜合體到蘆洲、三重參拜，侯友宜選在綠營重要票源區表態，「我的下一棒接棒人就是李四川」，破解綠營侯未相挺耳語攻勢。據指出，侯友宜可望接下李四川競總主委，侯友宜的陸戰系統也將全面啟動，加大輔選力道。至於李四川登記參選時間，昨天仍未公布。

蔡、賴將首度同台輔選蘇巧慧

民進黨新北市長參選人蘇巧慧預計九月二日與卅六位黨籍議員參選人聯合登記，呈現「母雞帶小雞」團結氣象。蘇巧慧競選總部九月五日將在板橋第一運動場舉行萬人競選總部成立大會，正式點燃戰火。據了解，當天除了身兼黨主席的賴清德總統親自站台，已宣布擔任蘇巧慧競總主委的蔡英文也將親臨現場，這也是今年選戰蔡賴兩人首度同台輔選。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）預計九月五日舉行競總成立大會，前任、現任總統蔡英文、賴清德將站台。圖為她昨天參加勞工團體後援會成立大會。中央社

台北市長蔣萬安何時登記，幕僚表示「尚未定案」，因今起適逢北市議會定期會，還要兼顧市政行程等，蔣萬安登記時間仍在討論。民進黨對手沈伯洋登記日也未公布，但強調屆時「整個台北隊」將一起前往登記。

台中市提前拉滿對決氛圍。民進黨參選人何欣純九月二日上午登記，同樣採取民進黨全體市議員參選人到場合體。國民黨台中市長參選人江啟臣則訂九月三日上午登記，由競總主委盧秀燕陪同。

盧秀燕昨與黃國昌、江啟臣在台中舉辦戰鬥陀螺嘉年華會，展現「藍白大合體」。盧秀燕特別喊話，團結合作不容易，「合則兩利，分則兩敗」；她也坦言，國民黨主席鄭麗文很辛苦，每個地方要去整合，還要去助選要爭取勝利，真的是不容易，應該要多給予鼓勵。江啟臣並先和柯文哲合體，柯文哲也表達白營力挺意思。

高虹安登記 邀鄭麗文陪同助陣

「藍白合」的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷預計九月二日登記，可望由國民黨嘉義市長黃敏惠和黃國昌陪同造勢。尋求連任的新竹市長高虹安同樣預計九月二日辦理登記，特別邀請國民黨主席鄭麗文陪同，鞏固藍白合作。

民進黨台南市長參選人陳亭妃預計九月二日登記，國民黨參選人謝龍介提早於九月一日下午先攻。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆預計九月二日登記，國民黨參選人柯志恩預計九月三日上午十時登記，由立法院前院長王金平陪同。