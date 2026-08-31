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輝達營收展望樂觀得令人震驚 華爾街猜神隊友是它

賴瑞隆、沈伯洋纏蔣萬安 柯志恩：辯論找我

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻洪子凱／連線報導

高雄前鎮漁港八十一億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆要求台北市長蔣萬安應為引用錯誤訊息道歉，並下戰帖要求公開辯論。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，不用跨縣市找蔣萬安，找她辯論就好。賴瑞隆再度回應，乾脆六都大辯論，「蔣萬安、柯志恩一個都不要跑」。

2026九合一選舉

對於民進黨市長參選人沈伯洋、賴瑞隆下辯論戰帖，蔣萬安昨受訪表示，他每天都在針對市政議題向大家說明，今天也要市政總質詢，一樣會就各項市政進程、議題，清楚向市民報告。

沈伯洋昨天表示，蔣可能因公務繁忙尚未回覆，若辦辯論，將先聚焦具急迫性兒少制度問題，還有一九九九統計民眾陳情案較多的交通與衛生議題，也會是辯論重點。

賴瑞隆昨說，八十一億元前鎮漁港包括深水碼頭廿五億元整建、多功能水產中心廿七億元，還有下水道工程，這也是當時原來的港區還沒有完成的下水道十五億元，以及周邊道路、人行道改善七點七四億元和五億元海員服務中心，相比台北果菜市場案一八○億元來說，八十一億元根本不多。

柯志恩說，對前鎮漁港花了八十一億元樂觀其成，但包括流理台設置點、路線及租金太貴，及遲遲還無法進駐等細節，可好好談一談。

對此，賴瑞隆再度回擊，如果柯志恩要大辯論，他支持「六都大辯論」， 蔣萬安、柯志恩都不要跑，讓真相呈現在國人面前。

2026九合一選舉 賴瑞隆 沈伯洋 蔣萬安 柯志恩

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