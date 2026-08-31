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觀察站／侯友宜光環 抱李四川、隔蘇巧慧破謠傳

聯合報／ 本報記者黃子騰

國民黨新北市長參選人李四川登上選戰擂台後，因沒有公職或民代身分，常被綠營攻擊而難以回手；這方面讓有立委身分可切換的蘇巧慧占盡優勢。蘇巧慧刻意與新北市長侯友宜同框，在地方營造「尊侯」氛圍，但對比侯與蘇僅禮貌性互動，侯李同場時常熱情擁抱併肩進場，肢體語言清楚傳遞親疏關係。

2026九合一選舉

新北幅員遼闊，就像台灣縮影，藍綠兩軍各有優勢區，距選戰剩不到三個月，目前新北選情呈現拉鋸戰，各家民調互有超車，投票率將是重要變數，如何催出支持者和中間選民熱情，更是重中之重。

侯友宜專注市政、施政不分藍綠的風格，讓他在二○二二年連任一役，拿下廿九區全勝高標，連政黨傾向偏綠選民也對他服氣。藍營黨務人士說，李四川該加強的選區是土樹三鶯，畢竟是蘇巧慧本命區，原本三重蘆洲被視為綠優勢區，近幾次李四川在三蘆民調反而贏對手，代表李也能吸引淡綠選民認同。

李四川和蘇巧慧都極力爭取「侯友宜光環」，侯視察地方行程時，蘇常刻意接近，事後再刻意發新聞稿和照片，感謝侯對地方的建設。不過，對於蘇巧慧「主動示好」，侯友宜僅維持基本禮貌互動，主辦單位會巧妙透過座位安排，讓局處首長或藍營民代站在侯身旁，盡量降低侯蘇同框機會。

昨天侯、李排出共同時間，前往三重玄峯慈惠堂、蘆洲慈惠堂參拜，一見面即熱情擁抱，隨後肩並肩步入廟內，侯明確表示希望交棒給李四川，侯支持系統中的「新北戰警」近來頻出現在李四川造勢場，在板橋、土城、三峽、鶯歌等場合，能看到退警跟隨李四川行程，侯友宜鐵桿部隊挺李四川，讓刻意要炒作的侯李心結的謠傳不攻自破。

侯友宜昨選擇在被視為深綠選區的三蘆，與李四川同台，更是蘊含深意。侯陪李四川深入三蘆，就是希望能將過去累積的人脈及支持基礎交棒給李四川，踩進綠營優勢區，也凸顯李四川搶攻綠營票倉的企圖心。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 侯友宜

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