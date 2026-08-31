新北藍白合 李四川：選前選後不變

今天是新北市議會總質詢第一天，到九月中旬質詢告一段落，新北市長侯友宜可望接下國民黨新北市長參選人李四川競總主委，新北選戰交鋒將進入不同階段。外界憂竹北的藍白破局是否產生骨牌效應？李四川說，他與民眾黨主席黃國昌聯繫暢通，新北藍白合不管在選前或選後都不會改變。

昨天是瑤池金母聖誕，侯友宜、李四川同一時間前往蘆洲慈惠堂及三重玄峯慈惠堂，一見面便熱情擁抱，鄉親高喊「凍蒜」，蘆洲慈惠堂高齡九十五歲堂主林根陣也出面陪同參拜，李四川信心滿滿說，「全力以赴接下侯市長這一棒」。

李四川也說，蘆洲慈惠堂過去使用桶裝瓦斯，堂主希望引進天然氣管線，因管線鋪設涉及土地使用問題，他與地方多次溝通協調，成功克服困難。未來當市長，將在侯市長基礎上，持續推動地方重視的建設，將優先蓋蘆社大橋，改善三蘆聯外交通及塞車，「我與蘆洲的淵源很深，願意付出我的一生」。

侯友宜說，市府近年在三重、蘆洲投入許多資源，包含環狀線南北環段、五股泰山輕軌規畫，以及新北第二行政中心、新建特色公園等，打造幸福宜居城市。除了行程同台，侯友宜昨在李四川臉書留言力挺，「四川始終用心做事、真心待人，這分踏實與堅持，大家都看得見」，未來要並肩努力，讓三蘆地區的建設一步步實現。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨成立客家、勞工後援會，對近期與李四川民調呈現拉鋸，她說，民調讓她知道還有哪些地方需要加強，從民調看出她是上升趨勢，「代表愈來愈多人站在我們這一邊」。

對李四川近期與侯友宜頻同台，蘇巧慧表示，中央、地方本來就是一起合作，不同政黨也可以合作，大家目標都是一樣，是為了這片土地能更好。

蘇巧慧九月五日競總成立，當天在板橋第一運動場辦萬人造勢，被視為陸戰人氣指標。蘇巧慧說，賴清德總統、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁市長會出席，她將帶著大家力量前進，迎接新北新時代。