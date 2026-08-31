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藍白攜手！盧秀燕黃國昌江啟臣 戰鬥陀螺合體

聯合報／ 記者余采瀅黃寅林敬家／連線報導
台中市政府昨天舉辦「戰鬥陀螺嘉年華」，台中市長盧秀燕（中）、立法院副院長江啟臣（左）、民眾黨主席黃國昌（右）大玩戰鬥陀螺，現場充滿既戰鬥又合作的氣氛。記者余采瀅／攝影
台中市政府昨天舉辦「戰鬥陀螺嘉年華」，台中市長盧秀燕（中）、立法院副院長江啟臣（左）、民眾黨主席黃國昌（右）大玩戰鬥陀螺，現場充滿既戰鬥又合作的氣氛。記者余采瀅／攝影

竹北市長選戰藍白合破局，台中卻上演另一場藍白合。台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌、市長參選人江啟臣戰鬥陀螺嘉年華會合體，盧秀燕直言，團結合作不容易，但只要有信念就要堅定走下去，「合則兩利，分則兩敗」；黃國昌高喊「藍白合作、團結勝利」，江啟臣則強調「以和為貴」，台中、新竹形成鮮明對比。

2026九合一選舉

台中市府昨舉辦戰鬥陀螺嘉年華會，盧秀燕表示，戰鬥陀螺充滿熱情、趣味及象徵意義，因此邀請「戰鬥力破表」的江啟臣、黃國昌擔任代言人。三人同場ＰＫ，首輪自封「戰鬥女王」的盧秀燕敗下陣來，由江、黃拚輸贏，最終由江勝出。盧秀燕當場恭喜江啟臣「好兆頭」，並表示江若入主中市府，要繼續辦戰鬥陀螺活動；江則回應「繼續戰鬥」。

被問到新竹藍白合破局，台中藍白合決心？盧秀燕說，團結合作從來不是一條容易的路，但只要有團結合作的信念，「我們要堅定走下去」、「合則兩利，分則兩敗」。盧回答完後，主動拉著黃國昌的手到舞台正中央的Ｃ位，稱「我是配角，大家應該比較想聽你講」。

黃國昌表示，二○二五年三月他開始請益之旅第一站到台中市拜會盧市長，他當初就說，台中的事就是民眾黨的事，過去在城市治理和中央執政之間，他在立法院和台中優秀立委都有很好的合作，面對二○二六年選舉，可以合作的地方不要破壞合作契機，繼續穩定團結向前，他相信盧秀燕非常優異市政成績由江啟臣接棒，一定可以讓台中市變得更好。

江啟臣表示，大家都很關心政黨的合作，特別是藍白在每一個地方、每一個選區的選舉狀況與合作，政黨合作本來就不是那麼容易，需要時間也需要磨合。政黨之間的合作需要的是建立互信、共同的理念，更需要不斷溝通理解，甚至協調。政黨存在目的還是要為人民服務，只要回歸到以人為本的初衷，應該還是可以用智慧來化解。

稍後民眾黨前主席柯文哲在另一場活動也表示，「我個人支持江啟臣」，是所有市長參選人裡準備最好的。

台中、竹北藍白合兩樣情，盧秀燕被問到，是否也希望讓國民黨主席鄭麗文知道，其他縣市可循「台中模式」？盧說，每個地方的狀況不太一樣，擔任主席最辛苦，每個地方要去整合，非常人所能為，真的是不容易，應該要多給鼓勵。

竹北藍白合作生變，民眾黨彰化縣黨部前天拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選縣長；黃國昌昨表示，「我們會信守承諾，在彰化沒有推出參選人的打算」。

2026九合一選舉 盧秀燕 黃國昌 江啟臣 戰鬥陀螺

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