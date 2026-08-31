白：拚議員翻倍 擴張地方版圖

九合一選舉今天開始登記，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲將分頭陪同參選人領表登記。民眾黨今年首度採取「精準提名」策略，集中有限資源在最有機會突破的選區，黃國昌近日喊出全台議員席次翻倍的目標，力求在既有十四席議員的基礎繼續擴張地方版圖。

至於立法院先前通過三項公投提案，分別為鞭刑入法、廢除非核家園及交通罰鍰專款專用，民眾黨原訂前進地方宣傳自家所提交通罰鍰專款專用公投，但隨著中選會最終僅同意廢除非核家園公投成案，民眾黨也將改循修法途徑，落實政策目標。