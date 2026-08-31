綠啟動元首級輔選 賴蔡蕭三線齊發

九合一選戰加溫，身兼民進黨主席的賴清德總統陸續為黨籍參選人造勢，綠營啟動由賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文領軍的元首級輔選計畫「三線齊發」。

綠營人士指出，民進黨在二○二二年地方選舉中僅拿下五個縣市，創下最慘紀錄，今年雖有「不會再更差」的氛圍，但只在非指標縣市增加席次不足言勇，若能成功攻下兼具全國最大票倉與政治指標的新北市，才代表賴總統執政「期中考」取得實質大勝。

今年新北市選戰，黨內評估將會出現罕見的「五五波」態勢。一位民進黨立委透露，黨籍新北市長參選人蘇巧慧民調穩定爬升，此次邀請蔡英文擔任競選總部主委，盼能藉其對中間選民的穿透力，拿下關鍵票數。

這次九合一選舉，蔡英文已先後宣布擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩、基隆市長參選人童子瑋及蘇巧慧競選總部主委。據了解，蔡的動作並非偶然，選戰初期，綠營就有「三線齊發」元首級輔選構想，盼透過蔡賴蕭的高人氣與影響力，帶動整體選情。

黨內人士表示，三人並非硬性分工，事先經過溝通，有節奏、有步調地輔選。其中，賴清德、蕭美琴是正副總統，常態性下鄉視導、說明政府施政成果；蔡英文雖已卸任，但高人氣持續不墜，且蔡的重要特質是能打破綠營同溫層，讓輔選效果外溢，讓中間選民甚至淺藍選民都埋單。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安、苗栗市長參選人林月琴及卓蘭鎮長參選人陳春暖昨成立青年後援會，蕭美琴即到場力挺，她並以自己參選花蓮的經驗，形容苗栗是艱困選區，呼籲更多「鏟子超人」攜手翻轉苗栗。

整體而言，民進黨除了全力攻下新北外，亦要穩固台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣及澎湖縣等既有執政灘頭堡；進攻面鎖定彰化縣、宜蘭縣及嘉義市力拚翻轉，並將新竹縣視為潛在黑馬。