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選戰今起登記 藍盤點嘉彰恐陷苦戰

聯合報／ 記者鄭媁劉懿萱／台北報導
勁裝登場 國民黨新北市長參選人李四川（左三）昨晚出席「北海岸時尚藝術季」穿上勁裝，笑稱「大概年輕廿歲」。圖／李四川競辦提供
勁裝登場 國民黨新北市長參選人李四川（左三）昨晚出席「北海岸時尚藝術季」穿上勁裝，笑稱「大概年輕廿歲」。圖／李四川競辦提供

九合一選舉今起受理參選人登記。國民黨盤點選情，目前藍營執政縣市方面，嘉義市、彰化縣最為危險，新竹縣、宜蘭縣選情則呈五五波，但審慎樂觀；新北選情差距雖小但仍算穩定，金門、澎湖都有望奪回，與四年前相比，料整體席次落差不大。國民黨也宣布將辦百場公投宣講，提振投票率。

2026九合一選舉

藍白在竹北整合卡關，國民黨主席鄭麗文後天擬陪同新竹市長高虹安登記，能否進一步修補藍白關係，備受矚目。儘管鄭麗文日前南下嘉義助選時提及，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷與民進黨參選人王美惠的支持度差距已落在誤差範圍內，選情呈五五波，不過，黨內坦言，嘉義縣市仍面臨苦戰。

國民黨人士分析，嘉義市基本盤勢綠大於藍，加上面臨王美惠強敵，選情一直不容樂觀；宜蘭縣雖也是綠大於藍，但民進黨對手較弱，國民黨參選人吳宗憲仍有衝刺空間。新北方面，各方民調顯示藍綠陷入拉鋸，國民黨新北市長參選人李四川近期更被指遭對手「超車」，不過，川陣營也揪出樣本數偏差，反擊民調真實性。

此外，中選會上周否決鞭刑、交通罰鍰專用公投案，僅重啟核能公投併年底九合一大選。國民黨文傳會主委陳以信表示，公投論述主軸鎖定「能源即國安、算力即國力、為ＡＩ拚能源、為發展投同意」，訴求穩定供電、振興經濟與支持ＡＩ產業發展。

陳以信說，未來將採取公投綁大選、在野合作、能源拚發展三項策略，結合地方活動，規畫百場公投下鄉宣講，以及多元媒體宣傳，中央空戰與地方陸戰相互拉抬，訴諸全民爭取公投同意票，徹底下架民進黨錯誤的非核能源政策。

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