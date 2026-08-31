聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆假日拚場

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左三）昨出席高市優良短期補習班、課後照顧服務從業人員活動。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左三）昨出席高市優良短期補習班、課後照顧服務從業人員活動。圖／柯志恩競辦提供

藍綠高雄市長參選人假日拚場，民進黨賴瑞隆集結全市逾卅七個醫藥護公會及團體，舉辦醫藥護大聯盟後援總會暨各醫事公會後援會授證大會，政委陳時中站台力挺；國民黨柯志恩則參加短期補習班暨兒童課後照顧服務中心師鐸獎遴選表揚大會，爭取補教界及家長支持，重申以廢除校事會議為目標。

2026九合一選舉

賴瑞隆說，他的妻子也是護理師，醫、藥、護是民間重要力量，他感謝在高雄關鍵時刻，醫、藥、護站出來挺他，過去高雄都支持最好的市長，也希望這次延續市長陳其邁施政，讓高雄繼續向前走。

賴瑞隆還出席高雄學生民主聯盟舉辦的「青年新世代：市長候選人論壇」，青年關注「演唱會經濟」，賴瑞隆說，將在既有基礎推動「演唱會經濟2.0」，積極杜絕黃牛，結合城市節慶、夜間經濟及青年次文化，規畫電競等多元活動，吸引不同興趣、不同世代族群走進高雄。

立委柯志恩昨天中午參加高雄市新聞傳播職業工會會員代表大會，晚間偕多名議員出席高雄市短期補習班暨兒童課後照顧服務中心表揚活動。

柯志恩說，她身為兩個孩子的母親，過去小孩也曾送去課後補習，所以深知老師的重要性，未來若當市長，一定會檢討校事會議，且讓補教人員有更友善的工作環境，還要將敬老卡點數從每月六百點提升至一千點，讓長輩可以去農漁會買東西或醫院看診。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前排左五）昨成立醫界後援會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前排左五）昨成立醫界後援會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影

2026九合一選舉

延伸閱讀

前鎮漁港81億延燒 柯志恩：賴瑞隆不用找蔣萬安、找我辯論就好

選情初探／苗栗市長選舉 藍綠砲火四射

聯合報社論／看陳其邁向盧秀燕借抽水機，賴卓不汗顏？

基隆市原民人口增加…謝國樑、童子瑋 政策交鋒

相關新聞

澎湖縣長選情升溫 精英電腦共同創辦人許明仁表態參選

精英電腦共同創辦人、台北市澎湖同鄉會理事長許明仁透過妻子轉傳「寫給澎湖的一封信」，公開表達參選下屆澎湖縣長意願，為澎湖離島選情投下變數，目前多達七人表態參選下屆縣長。

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆假日拚場

藍綠高雄市長參選人假日拚場，民進黨賴瑞隆集結全市逾卅七個醫藥護公會及團體，舉辦醫藥護大聯盟後援總會暨各醫事公會後援會授證大會，政委陳時中站台力挺；國民黨柯志恩則參加短期補習班暨兒童課後照顧服務中心師鐸獎遴選表揚大會，爭取補教界及家長支持，重申以廢除校事會議為目標。

觀察站／侯友宜光環 抱李四川、隔蘇巧慧破謠傳

國民黨新北市長參選人李四川登上選戰擂台後，因沒有公職或民代身分，常被綠營攻擊而難以回手；這方面讓有立委身分可切換的蘇巧慧占盡優勢。蘇巧慧刻意與新北市長侯友宜同框，在地方營造「尊侯」氛圍，但對比侯與蘇僅禮貌性互動，侯李同場時常熱情擁抱併肩進場，肢體語言清楚傳遞親疏關係。

賴瑞隆、沈伯洋纏蔣萬安 柯志恩：辯論找我

高雄前鎮漁港八十一億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆要求台北市長蔣萬安應為引用錯誤訊息道歉，並下戰帖要求公開辯論。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，不用跨縣市找蔣萬安，找她辯論就好。賴瑞隆再度回應，乾脆六都大辯論，「蔣萬安、柯志恩一個都不要跑」。

新北藍白合 李四川：選前選後不變

今天是新北市議會總質詢第一天，到九月中旬質詢告一段落，新北市長侯友宜可望接下國民黨新北市長參選人李四川競總主委，新北選戰交鋒將進入不同階段。外界憂竹北的藍白破局是否產生骨牌效應？李四川說，他與民眾黨主席黃國昌聯繫暢通，新北藍白合不管在選前或選後都不會改變。

竹北破局 黃國昌：為一棵樹燒掉整片森林？

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局。民眾黨前主席柯文哲昨催促國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌趕快談一談，「該善後的趕快出來善後」；黃國昌受訪時表示，至今仍無法理解，為何會「為了一棵樹放火燒掉整片森林」，但民眾黨說到做到，答應的承諾就會信守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。