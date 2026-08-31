高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆假日拚場

藍綠高雄市長參選人假日拚場，民進黨賴瑞隆集結全市逾卅七個醫藥護公會及團體，舉辦醫藥護大聯盟後援總會暨各醫事公會後援會授證大會，政委陳時中站台力挺；國民黨柯志恩則參加短期補習班暨兒童課後照顧服務中心師鐸獎遴選表揚大會，爭取補教界及家長支持，重申以廢除校事會議為目標。

賴瑞隆說，他的妻子也是護理師，醫、藥、護是民間重要力量，他感謝在高雄關鍵時刻，醫、藥、護站出來挺他，過去高雄都支持最好的市長，也希望這次延續市長陳其邁施政，讓高雄繼續向前走。

賴瑞隆還出席高雄學生民主聯盟舉辦的「青年新世代：市長候選人論壇」，青年關注「演唱會經濟」，賴瑞隆說，將在既有基礎推動「演唱會經濟2.0」，積極杜絕黃牛，結合城市節慶、夜間經濟及青年次文化，規畫電競等多元活動，吸引不同興趣、不同世代族群走進高雄。

立委柯志恩昨天中午參加高雄市新聞傳播職業工會會員代表大會，晚間偕多名議員出席高雄市短期補習班暨兒童課後照顧服務中心表揚活動。

柯志恩說，她身為兩個孩子的母親，過去小孩也曾送去課後補習，所以深知老師的重要性，未來若當市長，一定會檢討校事會議，且讓補教人員有更友善的工作環境，還要將敬老卡點數從每月六百點提升至一千點，讓長輩可以去農漁會買東西或醫院看診。