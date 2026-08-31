聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖縣長選情升溫 精英電腦共同創辦人許明仁表態參選

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／澎湖報導

精英電腦共同創辦人、台北市澎湖同鄉會理事長許明仁透過妻子轉傳「寫給澎湖的一封信」，公開表達參選下屆澎湖縣長意願，為澎湖離島選情投下變數，目前多達七人表態參選下屆縣長。

2026九合一選舉

許明仁為湖西鄉南寮村人，曾任澎湖縣許姓宗親會理事長，二○一八年曾提出「海洋、科技、文化、智慧島」理念參選縣長，後因自認支持度不足退選。他在公開信強調，希望未來的澎湖能升級為智慧海島與國際海洋城市，並提出青年返鄉創業、讓科技走進公共服務等訴求，主張以企業治理精神打造透明高效的縣府團隊。

隨著許明仁投入選戰，澎湖縣長選情日趨白熱化，民進黨徵召縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，國民黨提名湖西鄉長陳振中，還有無黨籍的前馬公市長葉竹林、澎湖縣前副縣長許智富、海洋志工陳盡川、台聯黨主席周倪安皆表態參選，角逐者多達七人。

交通部長陳世凱昨天赴澎湖視察交通及觀光等建設，吳淑瑾當面提出交通平權、爭取第三家航空公司、國際觀光對接，盼中央與地方攜手突破澎湖發展瓶頸，並建議交通部將緊急保留機位制度化，解決澎湖鄉親赴台就醫急需。

陳世凱說，交通部相當重視離島權益，將積極協調改善運能，已有航空業者積極籌備進駐澎湖航線，將全力輔導，盼從根本解決，紓緩機位緊張問題。

2026九合一選舉

延伸閱讀

吳淑瑾提澎湖交通與觀光需求 陳世凱允協助

選情初探／苗栗市長選舉 藍綠砲火四射

白營為牽制？彰縣長選戰 恐殺出第4人

【記憶抽屜】張炎銘／再訪菊島回首苦旱

相關新聞

澎湖縣長選情升溫 精英電腦共同創辦人許明仁表態參選

精英電腦共同創辦人、台北市澎湖同鄉會理事長許明仁透過妻子轉傳「寫給澎湖的一封信」，公開表達參選下屆澎湖縣長意願，為澎湖離島選情投下變數，目前多達七人表態參選下屆縣長。

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆假日拚場

藍綠高雄市長參選人假日拚場，民進黨賴瑞隆集結全市逾卅七個醫藥護公會及團體，舉辦醫藥護大聯盟後援總會暨各醫事公會後援會授證大會，政委陳時中站台力挺；國民黨柯志恩則參加短期補習班暨兒童課後照顧服務中心師鐸獎遴選表揚大會，爭取補教界及家長支持，重申以廢除校事會議為目標。

觀察站／侯友宜光環 抱李四川、隔蘇巧慧破謠傳

國民黨新北市長參選人李四川登上選戰擂台後，因沒有公職或民代身分，常被綠營攻擊而難以回手；這方面讓有立委身分可切換的蘇巧慧占盡優勢。蘇巧慧刻意與新北市長侯友宜同框，在地方營造「尊侯」氛圍，但對比侯與蘇僅禮貌性互動，侯李同場時常熱情擁抱併肩進場，肢體語言清楚傳遞親疏關係。

賴瑞隆、沈伯洋纏蔣萬安 柯志恩：辯論找我

高雄前鎮漁港八十一億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆要求台北市長蔣萬安應為引用錯誤訊息道歉，並下戰帖要求公開辯論。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，不用跨縣市找蔣萬安，找她辯論就好。賴瑞隆再度回應，乾脆六都大辯論，「蔣萬安、柯志恩一個都不要跑」。

新北藍白合 李四川：選前選後不變

今天是新北市議會總質詢第一天，到九月中旬質詢告一段落，新北市長侯友宜可望接下國民黨新北市長參選人李四川競總主委，新北選戰交鋒將進入不同階段。外界憂竹北的藍白破局是否產生骨牌效應？李四川說，他與民眾黨主席黃國昌聯繫暢通，新北藍白合不管在選前或選後都不會改變。

竹北破局 黃國昌：為一棵樹燒掉整片森林？

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局。民眾黨前主席柯文哲昨催促國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌趕快談一談，「該善後的趕快出來善後」；黃國昌受訪時表示，至今仍無法理解，為何會「為了一棵樹放火燒掉整片森林」，但民眾黨說到做到，答應的承諾就會信守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。