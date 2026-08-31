澎湖縣長選情升溫 精英電腦共同創辦人許明仁表態參選

精英電腦共同創辦人、台北市澎湖同鄉會理事長許明仁透過妻子轉傳「寫給澎湖的一封信」，公開表達參選下屆澎湖縣長意願，為澎湖離島選情投下變數，目前多達七人表態參選下屆縣長。

許明仁為湖西鄉南寮村人，曾任澎湖縣許姓宗親會理事長，二○一八年曾提出「海洋、科技、文化、智慧島」理念參選縣長，後因自認支持度不足退選。他在公開信強調，希望未來的澎湖能升級為智慧海島與國際海洋城市，並提出青年返鄉創業、讓科技走進公共服務等訴求，主張以企業治理精神打造透明高效的縣府團隊。

隨著許明仁投入選戰，澎湖縣長選情日趨白熱化，民進黨徵召縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，國民黨提名湖西鄉長陳振中，還有無黨籍的前馬公市長葉竹林、澎湖縣前副縣長許智富、海洋志工陳盡川、台聯黨主席周倪安皆表態參選，角逐者多達七人。

交通部長陳世凱昨天赴澎湖視察交通及觀光等建設，吳淑瑾當面提出交通平權、爭取第三家航空公司、國際觀光對接，盼中央與地方攜手突破澎湖發展瓶頸，並建議交通部將緊急保留機位制度化，解決澎湖鄉親赴台就醫急需。

陳世凱說，交通部相當重視離島權益，將積極協調改善運能，已有航空業者積極籌備進駐澎湖航線，將全力輔導，盼從根本解決，紓緩機位緊張問題。