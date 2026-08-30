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【重磅快評】凡事問萬安 民進黨揮之不去的蔣萬安情結

聯合報／ 主筆室
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今早受訪，稱蔣萬安「講不清楚、誤導國人」，沒來過前鎮漁港，也該吃過鮪魚、魷魚、秋刀魚，若不懂他可以帶蔣萬安來高雄了解經費花在哪，除要求蔣萬安道歉，他也公開下戰帖，要跟蔣萬安辯論。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今早受訪，稱蔣萬安「講不清楚、誤導國人」，沒來過前鎮漁港，也該吃過鮪魚、魷魚、秋刀魚，若不懂他可以帶蔣萬安來高雄了解經費花在哪，除要求蔣萬安道歉，他也公開下戰帖，要跟蔣萬安辯論。記者張議晨／攝影

二○二六大選明天登記起跑，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天卻突然出怪招，下戰帖喊話台北市長蔣萬安辯論，從港都打到首都，不知道賴瑞隆是選高雄市長或台北市議員？綠營常戲稱蔣萬安「問Ａ答Ｂ」，民進黨卻是集體「選Ａ打蔣」，不管選哪個縣市，都想蹭一下蔣萬安，形成民進黨揮之不去的「萬安情結」。

2026九合一選舉

賴瑞隆原本打算上演「刺客傳奇」，從高雄奇襲台北，但這齣戲一開始就知道不會有下集。賴瑞隆自己也很清楚，蔣萬安絕對不可能專程跑到高雄跟他辯論，因為戰術上不會「上駟對下駟」；更何況，賴瑞隆的真正對手是國民黨市長參選人柯志恩，明知找錯對象還是要喊，賴瑞隆擺明就是蹭聲量。

若真要跟蔣萬安辯論，民進黨台北市長參選人沈伯洋更有正當性，儘管民調差距不小，但兩人至少都在同一個賽道，辯的是台北市政、爭的是台北選票；不像賴瑞隆明明在高雄，卻硬要跨區找蔣萬安，簡直是把選舉當賽車場，只想彎道超車。賴瑞隆捨近求遠，故意跳過柯志恩，選擇不會與他競爭高雄選票的台北市長，根本原因在於，柯志恩是競爭對手，蔣萬安卻是聲量產生器。

「萬安情結」不只發生在賴瑞隆、沈伯洋身上，賴清德總統和蔣萬安多次隔空交鋒水災、問題油議題，蔣萬安彷彿成為賴總統的二○二八假想敵。賴總統帶頭示範，蔣萬安也成為民進黨政治攻防的「萬用關鍵字」，從地方治理、兩岸議題、憲政攻防，凡事問候萬安，難怪賴瑞隆也自認可以跟蔣萬安辯論前鎮漁港議題。綠營十面埋伏，形成蔣萬安「一個人的武林」。

事實上，最知道蔣萬安戰力的就是身為二○二二年手下敗將的民進黨對手陳時中。當年台北市長辯論，蔣萬安連攻疫苗、疫情爭議，陳時中一度冒出金句「你又來了」，同樣的問題都回答過了，問一次無法了解，問二次應該明白了，問三次就多餘了。如果真要說起「問Ａ答Ｂ」，陳時中絕對是箇中好手。

綠營不管選哪個縣市，似乎都要蹭一下蔣萬安，藉此拉抬聲量和戰力；比起台中市長盧秀燕的中生代一姐地位，蔣萬安身為藍營新生代領頭羊，更具有全國級話題與挑撥空間。

蔣萬安目前真正的戰場是年底台北市長連任之役，民進黨集中砲火「打蔣」，反而把蔣萬安拉高到更高層次，甚至與賴總統並駕齊驅。「萬安情結」不只是賴瑞隆一個人的問題，更凸顯民進黨的綠色焦慮。

蔣萬安 民進黨 辯論 2026九合一選舉 台北市長 賴瑞隆

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