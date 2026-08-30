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上百工會團體相挺 蘇巧慧承諾提高預算做216萬勞工後盾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午成立勞工團體後援會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午成立勞工團體後援會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午成立勞工團體後援會，勞動部長洪申翰也到場力挺。蘇巧慧表示，未來若擔任新北市長，將提高勞工相關預算，除照顧勞工，也要照顧工會及勞工家庭的長輩、孩子，成為新北超過216萬名勞工朋友的後盾。

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蘇巧慧表示，過去10年大家一起推動勞動法案修法，一步步改善勞動環境，新北市約有440萬常住人口，其中超過216萬人是勞工，人口數全台最多，正因為各行各業勞工努力打拚，才能共同創造台灣經濟的繁榮。

蘇巧慧說，自己擔任立委10年來，推動「中高齡者及高齡者就業促進法」、「勞工職業災害保險及保護法」、「最低工資法」等重要法案，持續完善勞動制度與勞工權益保障；民進黨政府也自2016年執政以來，基本工資已連續10年調漲，持續改善勞工生活待遇。

蘇巧慧表示，未來她將提高勞工相關預算，包含調升職災慰問金及勞資爭議涉訟補助，加碼高溫防暑設備補助，從工作環境、職業安全到勞動權益，全方位守護勞工。

蘇巧慧也提出重新盤整勞工大學課程，擴大多元職訓及「職務再設計」，協助中高齡勞工再就業；青年部分則規畫提供創業課程與專業顧問諮詢，並建立「職涯導師制」，鼓勵資深人才進入青創團隊擔任創業教練，促進跨世代經驗傳承。

蘇巧慧也強調，市府除了照顧勞工，也要「照顧照顧者」，未來將協助工會改善辦公空間，實質提高行政事務費及會務經費補助，並建立市府與工會直接對話機制，讓工會能更有效協助勞工。

全國工人總工會理事長張家銘表示，蘇巧慧在立法院的表現有目共睹，希望由真正會做事的人擔任新北市長，現場也高喊「勞工全心全意挺巧慧」。

洪申翰則分享過去與蘇巧慧在立法院共事的經驗，形容蘇巧慧自我要求非常高，認為能獲得跨黨派及百工百業肯定不容易，盼未來由蘇巧慧帶領新北，打造讓市民安心工作、生活且具有未來感的城市。

蘇巧慧 工會 預算 2026九合一選舉 後援 新北市長 新北市選舉

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