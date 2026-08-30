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賴瑞隆成立醫界後援會 陳時中站台指柯志恩在立院未照著專業投票

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午舉辦醫界後援會成立大會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午舉辦醫界後援會成立大會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天下午舉辦醫界後援會成立大會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺，陳先指明年健保總額「不會讓大家失望」，接著批評國民黨市長參選人柯志恩在立法院沒有照著專業投票，更無法帶著高雄往前走。

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賴瑞隆說，他太太也是護理師，醫、藥、護是民間重要力量，他感謝在高雄關鍵時刻，醫、藥、護站出來挺他，過去高雄都支持最好的市長，也希望這次延續市長陳其邁施政，讓高雄繼續向前走。

陳時中說，賴瑞隆能夠夠反映、接納中央政策，可以考慮高雄需求提出最好方案，如防疫、疫苗都能做到極致，他有這個能力照顧鄉親。

陳時中說，台灣近幾年經濟成長率達雙位數，這是全民的功勞，除了政府編列預算普發現金外，根據未來經濟數據，健保總額成長率預估明年也會有5.5%，在護理師這邊，明年護病比上路，健保也編了一筆錢改善醫療環境，中央也投入600億元預算在健保。

陳時中話鋒一轉，稱他不喜歡批評別人，但國民黨在立法院提案凍結行政院長、秘書長薪水，柯志恩說凍結院長薪水憲法上不可以，結果票怎麼投？還是投下贊成票，她的靈魂沒有辦法照著專業投票。

陳時中說，看一個人，重點看一兩樣就可以，如果她的行事無法落實她的專業，那個專業有什麼用？這種人能帶領高雄這麼進步的都是往前走嗎？自己的主人都無法做了，如何做市民的主人，如何帶市民往前走。

除醫界後援會外，下午另出席高雄學生民主聯盟舉辦的「青年新世代：市長候選人論壇」與青年學子面對面交流，針對諸多市政議題交換意見，賴還自爆行程空檔會玩手遊皮克敏與新北市長參選人蘇巧慧是「皮友」，會互相寄送明信片。

青年關注「演唱會經濟」的下一步。賴瑞隆表示，將在既有基礎上推動「演唱會經濟2.0」，並積極杜絕黃牛，結合城市節慶、夜間經濟及青年次文化，規畫ACG祭典、電競等多元活動，吸引不同興趣、不同世代族群走進高雄。

他表示，希望下一個十年的高雄，不只是青年願意留下來，更能在這裡做夢、築夢，不分年齡，每個人都是城市的主人，鼓勵青年保持對公共事務的熱忱，一起參與、一起決定高雄的下一個十年。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午舉辦醫界後援會成立大會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午舉辦醫界後援會成立大會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午舉辦醫界後援會成立大會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午舉辦醫界後援會成立大會，行政院政務委員陳時中南下站台力挺。記者張議晨／攝影

陳時中 後援 柯志恩 2026九合一選舉 投票 高雄 高雄市選舉

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