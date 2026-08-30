李四川喊「願為蘆洲付出一生」 侯友宜留言力挺：踏實堅持大家看得見

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書分享與新北市長侯友宜一同前往蘆洲慈惠堂參拜的行程，並談及自己與蘆洲的深厚淵源。貼文發布後，侯友宜也親自在留言區力挺李四川，稱讚他「始終用心做事、真心待人」，並表示兩人將持續並肩努力，推動三蘆地區醫療與交通建設。

侯友宜留言表示，「四川始終用心做事、真心待人，這份踏實與堅持，大家都看得見。」他並指出，未來雙方會繼續並肩努力，讓三蘆地區的醫療與交通建設一步步實現，照顧更多市民朋友。

李四川稍早發文表示，一早與侯友宜前往蘆洲慈惠堂參拜，拜訪95歲林堂主。他也回憶，慈惠堂過去引進天然氣管線時曾遭遇不少困難，當時自己曾協助與地方溝通，最終順利完成。

李四川並指出，自己與蘆洲淵源很深，未來包括蘆洲醫院興建、蘆社大橋規畫，都會在侯友宜既有基礎上持續推動，希望讓三蘆地區有更完善的醫療照護及交通建設，還說「我與蘆洲的淵源很深，願意付出我的一生」。

侯友宜此次再度公開留言力挺李四川，持續展現交棒態度。隨著新北市長選戰升溫，侯友宜近期多次在公開場合肯定李四川的施政能力與做事風格，這次再以「用心做事、真心待人」相挺，也進一步強化兩人共同推動新北建設、延續市政的形象。