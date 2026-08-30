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為前鎮漁港賴瑞隆再喊拋「六都大辯論」 要蔣萬安、柯志恩「不要跑」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長賴瑞隆下午成立醫界後援會，會前受訪邀柯志恩、蔣萬安六都大辯論要兩人「不要跑」。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長賴瑞隆下午成立醫界後援會，會前受訪邀柯志恩、蔣萬安六都大辯論要兩人「不要跑」。記者張議晨／攝影

高雄前鎮漁港81億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天向台北市長蔣萬安下戰帖要求辯論。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示要賴不用跨縣市找蔣萬安，找她辯論就好。賴瑞隆下午再回應，稱柯志恩只有黨意，要就來六都大辯論「蔣萬安、柯志恩一個都不要跑」。

2026九合一選舉

賴瑞隆今早出席「高雄市長盃全國圍棋錦標賽開幕典禮」。他表示，有關高雄前鎮漁港的相關說法，台北市長蔣萬安引用錯誤訊息誤導國人，要求蔣對高雄道歉，並邀蔣萬安公開辯論。

柯志恩說，賴瑞隆找錯對象了，不用找台北這麼遠，可以直接找她辯論。她對前鎮漁港花了81億元樂觀其成，但如流理臺設置位置、路線及租金太貴，以及很多人為何今還沒辦法進駐等細節，可以好好談一談。

賴瑞隆下午出席醫界後援會成立大會時再度受訪，稱柯志恩心目中只有國民黨黨意，不管是從財劃法或者是總預算、軍購預算到前鎮漁港事件，每一次的表決都是跟著傅崐萁走，連整個預算的刪減也是跟著翁曉玲走，從來沒有任何一個時期為高雄發聲。

賴瑞隆說，如果柯志恩要大辯論，他支持「六都大辯論」 包括蔣萬安、柯志恩都不要跑，讓所有的事實真相呈現在所有的國人面前，讓誰虧待城市、誰對不起台灣，誰傷害到了高雄利益，都讓全民看得見。

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