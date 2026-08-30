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遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

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遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭朝方今透過律師發表聲明，指涉及當事人的指控與事實不符，已損及個人名譽，今已前往新竹地檢署遞狀，針對吳子嘉先前的不實指控及惡意抹黑提告。記者王駿杰／攝影
鄭朝方今透過律師發表聲明，指涉及當事人的指控與事實不符，已損及個人名譽，今已前往新竹地檢署遞狀，針對吳子嘉先前的不實指控及惡意抹黑提告。記者王駿杰／攝影

針對美麗島文化事業股份有限公司董事長吳子嘉近期透過網路媒體及公開管道多次對民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方發表相關言論，多次指控鄭家涉及金流與房屋等事，鄭朝方今透過律師發表聲明，指涉及當事人的指控與事實不符，已損及個人名譽，今已前往新竹地檢署遞狀，針對吳子嘉先前的不實指控及惡意抹黑提告

2026九合一選舉

鄭朝方今天上午委託律師王裕文到新竹地檢按鈴提告，並代為發表3點聲明。聲明指出，吳子嘉明知所述非實，仍公然散布流言，此舉已涉犯刑法及個人資料保護法等刑事責任，嚴重踐踏法治紅線。對於前述不實言論及相關指控，當事人鄭朝方先生嚴正否認，並鄭重重申自身清白。

吳子嘉明知所述非實，仍公然散布流言，此舉已涉犯刑法及個人資料保護法等刑事責任,嚴重踐踏法治紅線。對於不實言論及相關指控，當事人鄭朝方嚴正重申自身清白，且相關言論已超過合理評論及言語界線，鄭朝方為捍衛自身清白、名譽、合法權益及社會公義，正式提起刑事告訴，後續將循司法程序追究相關法律責任，並透過司法調查釐清事實、還原真相，以正視聽。

最後，選舉競爭應建立在事實與公共政策上，不應透過未經查證的指控、影射或抹黑手段混淆社會視聽。鄭朝方依法登記為候選人後，如吳子嘉仍持續散布不實言論，或以相關不實訊息，意圖影響選舉公平及選民判斷，將蒐集事證，具體情況依公職人員選舉罷免法等相關法規，採取一切必要的法律行動、絕不寬貸。

吳子嘉 鄭朝方 提告 2026九合一選舉 新竹縣選舉 新竹縣

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