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李四川出席戰鬥陀螺賽 再提新北BabyBoss親子館政見

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）今親自下場挑戰戰鬥陀螺，在小朋友指導下學習發射技巧，最後雖未取勝，仍玩得相當投入。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（左）今親自下場挑戰戰鬥陀螺，在小朋友指導下學習發射技巧，最後雖未取勝，仍玩得相當投入。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今受新北市議員呂家愷邀請，出席「得川家康盃戰鬥陀螺比賽」，現場吸引近300名參賽者及家長。首次參與戰鬥陀螺比賽的李四川，賽前還特別向小朋友請教發射技巧，現場小小選手熱情分享「撇步」，他隨後親自下場挑戰，雖最終不敵對手，仍笑稱「真的金促咪」。

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李四川抵達現場時，不少參賽者及家長看到「神祕嘉賓」現身，紛紛歡呼，他也一路與民眾擊掌、合影。賽前李四川向參賽小朋友詢問戰鬥陀螺的發射方式及對戰技巧，孩子們也圍在身旁分享經驗，互動熱絡。

輪到李四川上場時，他先在場邊觀察其他選手的發射動作，隨後在現場加油聲中完成發射，看到陀螺在競技場內高速旋轉，也忍不住開懷大笑。最後雖未能擊敗對手，他仍直呼相當有趣。

李四川表示，自己小時候玩的是木製陀螺，與現在的戰鬥陀螺玩法大不相同，但都是不同世代共同的童年記憶。如今不只孩子投入，也有不少家長、年輕人一起參與，成為跨世代的趣味競技，在比賽過程中也能訓練專注力、培養運動家精神。

李四川也藉機談到兒童政策，表示未來若當選市長，除了延續新北市免費營養午餐、生生喝鮮奶等措施，也規畫興建「新北BabyBoss」大型室內兒童親子館。

他表示，親子館將以安全、多元、共融為核心，結合多元共融遊具、感統探索、適性發展、親子共學、學前教育及閱讀體驗等功能，打造不同年齡、不同需求孩童都能使用的成長空間，也提供家長更多親子陪伴場域。

活動過程中，不少家長主動帶著孩子與李四川合照，也有年輕民眾在互動時高喊「我真的會投你」，現場氣氛熱絡。

國民黨新北市長參選人李四川與新北市議員呂家愷今出席「得川家康盃戰鬥陀螺比賽」，與參賽小朋友一同合影，現場氣氛熱絡。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川與新北市議員呂家愷今出席「得川家康盃戰鬥陀螺比賽」，與參賽小朋友一同合影，現場氣氛熱絡。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（左）與新北市議員呂家愷今一同出席「得川家康盃戰鬥陀螺比賽」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（左）與新北市議員呂家愷今一同出席「得川家康盃戰鬥陀螺比賽」。圖／李四川競辦提供

李四川 戰鬥陀螺 2026九合一選舉 新北市選舉 政見

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