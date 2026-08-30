竹北藍白合破局 柯文哲促兩黨主席善後、邱臣遠批缺誠意

協調多月的竹北市長「藍白合」已確定破局，藍、綠、白三黨將各自推派人馬參選。民眾黨前主席柯文哲今到竹北參加邱臣遠舉辦的「夏日水花派對 竹北水樂園」活動。針對藍白合議題，柯文哲說，民眾黨與國民黨兩黨主席黃國昌、鄭麗文要趕快出來討論怎麼善後。

媒體聯訪時，針對藍白合議題，記者提問，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩稱對兩黨合作立場從未改變，兩黨有共識全力配合，徐稱自己沒有權力決定，自然不會失信政黨盟友。並稱不希望因為彼此對過程有不同的理解，就原本希望合作的善意最後變成彼此傷害。

對此，柯文哲說，徐欣瑩對於兩黨合作的理解是什麼？要不要先說明一下？徐欣瑩要嘛就自己出來講，不要每次都發言人出來講。他是很客觀的人，要合作就合作，黃國昌跟鄭麗文趕快出來去討論看怎麼善後。

針對藍白合作議題，邱臣遠指出，政治合作的核心在於誠信、信任與誠意，「人無信則不立，國無信則衰」，誠信是政黨與政府對人民最重要的承諾。他表示，黨內高層如黃國昌與柯文哲近日皆已積極對外回應，卻未見徐欣瑩本人親自說明，僅由發言人代為發聲，讓人感受不到相應的理解與溝通誠意。

邱臣遠說，目前地方面臨巨大壓力，民眾黨支持者與「小草」情緒十分高漲，並已自主發起多項活動表達支持他。許多溝通與處理過程需要智慧，面對基層情緒上升，政黨領袖更應客觀理性地應對與疏導，「星星之火可以燎原」，各方應回歸理性共同面對問題。

至於新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案近四年，前市長林智堅被控圖利等罪獲不起訴，對此，柯文哲說，法應當是國家最後一道防線，要讓人民信任，現在台灣司法社會信任度還剩下多少？這很嚴重，政治要講誠信，司法要公平。